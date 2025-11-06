健康網》口腔不健康當心！ 新研究：蛀牙、牙周病中風風險增86％

食農專家韋恩引述最新國外研究指出，相較於口腔健康良好者，有蛀牙和牙齦疾病的人，中風風險幾乎增加了一倍；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你以為牙齒只關乎美觀與進食？研究結果指向口腔健康與罹患疾病息息相關。食農專家韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文引述最新國外研究指出，有蛀牙與牙周病的人，不僅發生心臟病、心血管問題的可能性較高，中風機率甚至比口腔健康者高出86%。

韋恩表示，根據發表於2025年10月22日的國外研究顯示，有牙周病和蛀牙者，中風機率比口腔健康的人高出86%。此外，口腔健康狀況較差，也與心臟病發作、其他心血管問題發生的可能性高出36%相關；至於定期看牙醫的人，患有牙周病和蛀牙的機率則可降低81%。

研究人員表示，患有蛀牙和牙周病的人，可能更容易遭受缺血性中風，而缺血型中風也是最常見的中風形式，常發生在血塊或堵塞限制了氧氣和營養成分流向大腦的情況。研究結果也顯示，維持口腔健康是一種實行簡單、但常常被忽略的減少中風風險方法之一。

韋恩說明，蛀牙是因細菌侵蝕牙齒琺瑯質，通常是由於攝取含糖或高澱粉食物、刷牙不夠徹底或遺傳等因素所致。另，牙齦疾病也被稱為牙周病，則是牙齦和支撐牙齒的骨頭的慢性發炎或感染；如果持續不治療，可能會導致牙齒脫落。

韋恩進一步提及，該研究作者南卡羅萊納大學哥倫比亞分校的蘇維克‧森醫學博士表示，研究發現有蛀牙和牙齦疾病的人，相較於口腔健康良好的人，即便是在控制心血管風險因素之後，中風的風險仍幾乎增加了一倍。

韋恩提醒，這些研究發現指出改善口腔健康可能是預防中風的重要部分，但研究人員也強調，這項研究目前僅顯示了一種相關性，但非直接的因果關係。

