健康網》富人為何吸毒？醫：他們也想被同理

〔健康頻道／綜合報導〕近日北市信義區驚傳意外，一名年僅37歲的陳姓創投富少，與25歲曾姓密友在豪宅死亡，且桌上有大量毒品，不排除2人混用毒品或施用過量致死；同時，歌手黃明志也捲入網紅謝侑芯猝死案，且被搜出不明藥物。精神科醫師陳璿丞認為，這些人明明擁有多數人一輩子拿不到的財富、名聲，卻吸毒殘害自己，為的是什麼？他認為，會混用藥物者，很可能是為了追尋刺激（包含性刺激），想要快感以外，更想要的是「被同理」。

人生「終極」體驗 藥物致命組合

精神科醫師陳璿丞在臉書粉專「陳璿丞醫師x析心事務所」引用近期與毒品相關的新聞指出：他們看似擁有人生的一切——財富、名聲、事業；答案可能遠比「吸毒」兩個字要複雜；他們追求的遠遠大於「嗨」；他們要的，是一種極致的體驗。

人們「混用」藥物時，他們到底在追求什麼樣的複合體驗？主要是三大類：刺激（更持久）、去抑制（不怕痛、更猛、有自信）、改變感官知覺（活在當下）；三種效果加成後，會再出現欣快感（更多快感） 、被同理（連結感）、放鬆（放空、去除負面情緒）。看似隨便使用一大堆藥。兩個事件的用藥，都是精心設計過的。

1. 追求刺激：一場Chemsex派對可以持續24小時、48小時甚至更久。沒有興奮劑，這一切都辦不到。 主要是興奮劑，例如新聞中的安非他命（Speed）、冰毒（Crystal Meth）、古柯鹼，也包含「喵喵」中的興奮成分。

2. 去抑制：就是「鬆開剎車」、「拋開束縛」。 主要是抑制劑和解離劑，例如新聞中的 G水（GHB）、FM2（強力安眠藥），以及 K他命（酒精也是）。這些藥物會關閉你大腦中掌管恐懼和社交規範的區域。你平時不敢說的話、不敢做的事、對自己身體的不自信、對性愛的羞恥感... 在這一刻全部消失了。G水尤其被追求能帶來一種「性開放感」，讓人變得更大膽、更願意嘗試。

3. 感官知覺的變化：「調高音量」、「讓世界變色」。主要是同理心藥物和迷幻藥，例如新聞中的搖頭丸（MDMA）、喵喵（Cathinones），以及大麻。這些藥物會扭曲你的時間感，並極度放大你的觸覺、聽覺和情感連結。更有連結感、活在當下。MDMA 和「喵喵」被稱為「愛的藥物」，它們能讓你對伴侶產生強烈的同理心和愛意，讓溝通變得無比深刻，讓每一次觸摸都像電流穿過。

根據新聞，豪宅案中的桌上有：K他命（去抑制）、喵喵（刺激 + 感官知覺）、大麻（感官知覺）、FM2（去抑制）、G水原料（去抑制）；可能還包含尿檢中的安非他命/冰毒等「刺激」藥物。

他們不是在隨便亂吃，是試圖用這7種藥物，把上述三種「核心效果」的體驗值全部催到頂點！或許，他們想要的，是一場「既能持續超久（刺激）、又能拋開一切束縛（去抑制）、還能體驗到靈肉合一（感官知覺）」的終極體驗。

藥命危機：毒品混用恐致命

混合使用多種毒品導致超加性毒性（synergistic toxicity），即毒性效應遠超個別藥物相加的總和。

抑制劑的疊加： G水、FM2、酒精、K他命，這些藥物全都會抑制你的中樞神經。當你把它們混在一起時，它們會告訴你的大腦：「嘿，可以停止呼吸了。」

K他命是強效的鎮痛劑（止痛藥）。這意味著使用者在感覺不到疼痛。這會鼓勵更粗暴、更極端的行為。

搖頭丸（MDMA）和喵喵（4-MMC）是「同理心」藥物，這種「虛假的親密感」會讓你做出平常不會做的決定。這兩者都具有興奮劑的特性，會讓身體脫水、體溫飆高，當混用其他興奮劑時，很容易引發熱衰竭、心臟驟停。

興奮劑與抑制劑、神經毒劑的組合（尤其是 K他命與多種興奮劑）會創造致命的「完美風暴」——心臟急劇加速但供氧不足、神經過度刺激卻同時意識受損、體溫失控。在快感的追求和藥物的短效期導致使用者不斷增加劑量，超過身體能代謝的極限，最終觸發不可逆轉的心肌梗塞、呼吸衰竭。

為什麼人們要使用藥物來輔助性愛？

第一種是為了享樂 ： 追求快樂、增強性體驗的品質、探索新奇；第二種為了要擺脫「日常生活」的壓力，例如：孤獨感、焦慮、憂鬱、低自尊；對某些人來說，Chemsex 是他們應對負面情緒、創傷，或甚至僅僅是「活下去」的一種方式。

是什麼樣的空虛，讓他們不惜一切代價去追求這種體驗？單純的「禁止」和「道德譴責」是無力的。當一個人決心要調製那杯「致命雞尾酒」時，再高的刑罰也擋不住他。

這兩件新聞的背後，不是一個單純的「墮落」或「成癮」問題，而是一個複雜的社會現象，背後有著深刻的個人動機——從追求極致的快感，到應對內心的創傷與孤獨。「快感與死亡的距離，往往只有一個晚上。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

歌手黃明志（左）驚傳涉入「護理師女神」謝侑芯命案，且搜出不明藥物。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

