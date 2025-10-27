健康網》一動就喘？ 醫：心臟在「求救」 恐已衰竭

一動就喘，要小心可能是心臟在發出求救訊號；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕走幾步就喘、晚上平躺睡不住、雙腳越來越腫？這些看似老化的現象，其實可能是「心臟在求救」的信號。國泰綜合醫院心血管中心介入性心血管科主治醫師黃晨祐指出，心臟衰竭是心臟無法有效將血液輸送到全身、導致器官缺氧與體液滯留的慢性疾病，若未及早發現與治療，恐演變為多重器官衰竭。

射血分率揭示心臟健康 兩型心衰都危險

黃晨祐表示，臨床上依「左心室射血分率」（LVEF）不同，可將心衰竭分為兩大類：

●射血分率低下型（HFrEF）：代表心臟收縮力變差，血液打不出去。正常成人射血分率應大於60%，若低於40%即屬異常，常見於心肌梗塞、嚴重狹心症或心肌炎等患者。

●射血分率輕微低下或保留型（HFpEF）：心臟雖仍能打出血液，但舒張功能異常、心室壁增厚或心房擴大，使血液回流與充填不足。這型常見於年長者、高血壓、糖尿病、肥胖、慢性腎臟病及女性，近年盛行率快速上升，死亡率並不比低下型低。

黃晨祐提醒不論哪一型，心臟功能一旦受損，血液打不出去、回不進來，就像泵浦出現故障，整個身體都會缺氧、積水。早期發現能延緩惡化，晚期則恐需裝機或換心。

喘、腫、咳、疲倦 4大警訊別輕忽

心臟衰竭症狀常被誤認為「太累」或「天氣太熱」。黃晨祐指出，常見警訊包括：

●呼吸困難、端坐呼吸：活動後或平躺時特別明顯。

●下肢水腫與體重增加：腳踝、小腿腫脹，有時3天內體重暴增2公斤。

●疲倦無力：器官缺血導致活動耐受力下降。

●夜咳或泡沫痰：常在夜間或清晨加劇，嚴重時可能有粉紅泡沫痰。

若出現以上症狀，應立即就醫檢查。

超音波是最重要檢查工具

黃晨祐表示，心臟衰竭的診斷必須綜合多項評估。胸部X光可觀察心臟大小與肺部積水，心電圖可排除心律不整與缺氧問題。其中，心臟超音波是最重要的檢查工具，可測得射血分率、心室厚度與瓣膜狀況。

此外，血液檢查中的NT-proBNP（N端前腦利鈉肽）是反映心臟負荷的指標，也能幫助醫師追蹤病情變化。

藥物穩定＋生活調整 助改善症狀

心臟衰竭的治療首要目標是改善症狀，其次是減少心衰惡化住院率和減少心血管死亡。治療方式會根據射血分率的不同而有所差異。

◎射血分率低下型

主要以藥物控制為主

●ACEI或ARNI：改善心臟收縮、降低血壓負擔。

●β阻斷劑：減少心跳過快導致的耗能。

●MRA類藥物（如spironolactone、finerenone）與SGLT2抑制劑：有助穩定心功能與延長壽命。

●利尿劑：用於控制水腫與肺積水。

重症病人若藥物無效，還可評估植入心臟再同步節律器、左心室輔助器或心臟移植。

◎射血分率輕微低下或保留型

●控制相關共病症：控制高血壓、糖尿病、肥胖、腎臟病與心律不整

●使用利尿劑控制體液滯留

●SGLT2抑制劑與Finerenone是目前少數對HFpEF有證據支持的藥物

日常照護5要點 少鹽控水、量體重、勤回診

黃晨祐提醒，心衰竭是可以控制的慢性病，規律生活與服藥依從性是穩定病情的關鍵。

●限鈉攝取：每日鈉攝取不超過2-3克（約食鹽5克）。

●監控飲水量：若水腫或低鈉血症需由醫師調整。

●每日固定量體重：3天內若增加超過2公斤，要盡快回診。

●規律運動與心肺復健：可改善體能與生活品質。

●戒菸、戒酒：減輕心臟負擔。

黃晨祐強調：心臟衰竭不是世界末日，及早診斷、積極治療、維持好習慣，病情可以穩定，生活品質也能維持。

