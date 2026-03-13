自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》沒尿意卻常「預防性尿尿」？ 小心膀胱「縮水」救不回

2026/03/13 17:07

預防性解尿暗藏風險，專家表示，膀胱容量不只縮小，更讓頻尿上身；圖為情境照。（圖取自freepik）

預防性解尿暗藏風險，專家表示，膀胱容量不只縮小，更讓頻尿上身；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也常常「預防性尿一下」，在逛街、看電影或路過廁所時，明明沒有尿意，卻「以防萬一」下意識地去排尿。台中慈濟醫院復健醫學部醫師林智佳指出，這種「預防性解尿」習慣可能是頻尿的隱形推手，長期下來恐怕會造成膀胱「縮水」風險。

為什麼「沒尿意卻去尿」會有問題？林智佳在臉書專頁「林智佳醫師的骨盆復健天地」發文分享，膀胱與大腦之間有精密的神經連結（Loop II 負責「開關的協調」，Loop III 負責「儲水量的回報」）。換言之，正常情況下，膀胱裝到七、八分滿才會啟動尿意。一旦「預防性」排尿成了習慣，容易造成兩大問題：

●警報器變太靈敏

如果民眾習慣在尿量極少時就排空，大腦會誤以為「只要有一點點尿就該清掉」。久而久之，排尿閾值會下降，膀胱變得越來越「小器」，只要裝一點點尿，大腦就會吵著要上廁所。

●膀胱「縮水」了

膀胱壁像氣球，需要適度撐開才能維持彈性。習慣性排空會讓膀胱長期處於縮小狀態，反而讓它容量變小、變僵硬，頻尿變成日常。

2關鍵擁有如廁安全感

民眾應該如何建立「如廁安全感」？林智佳建議採用以下2方法：

●路線規劃法，出門時在心裡想好：「捷運站有廁所、2小時後的餐廳也有廁所。」當大腦知道「2小時內一定有廁所」，焦慮感會消失，不再因恐懼而預防性解尿。

●尊重身體訊號，如果民眾此刻現完全沒尿意，請帥氣地路過廁所。你不妨告訴大腦：「我現在很安全，等有感覺了我們再來。」

林智佳總結，尊重身體訊號、建立安全感，是改善頻尿的長期策略。此外，也可善用現代科技，藉著「數位如廁工具包」，尋找所在地附近的公廁、便利商店、加油站廁所，而不是讓自己被廁所綁架。

