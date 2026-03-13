自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖尿病友喝紅酒能保養血管嗎？ 營養師這樣說

2026/03/13 18:06

不少糖尿病患者常聽說「每天一小杯紅酒對心臟好」。專家提醒，這是流傳已久的健康迷思；圖為情境照。（圖取自freepik）

不少糖尿病患者常聽說「每天一小杯紅酒對心臟好」。專家提醒，這是流傳已久的健康迷思；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少糖尿病友常聽說「每天一小杯紅酒對心臟好」，是不是最好每天喝1小杯比較健康？大業診所營養師陳㛄靜指出，紅酒常被提到含有白藜蘆醇等抗氧化物質，事實上日常食物中就有更好的來源，包括紫葡萄（連皮食用）、 藍莓，與桑葚等這些食物同時具備了膳食纖維與植化素，讓病友沒有酒精代謝負擔，對血糖控制更友善。

陳㛄靜在臉書專頁「大業診所」發文分享，很多糖尿病友問到：「聽說喝紅酒對心臟好，我有糖尿病，是不是每天喝一小杯比較健康？」這是一個流傳已久的健康迷思。如果病友們原本就沒有喝酒的習慣，已經站在更健康的起跑點上。

酒精恐造成「延遲性低血糖」風險

陳㛄靜說明，酒精本身屬於「高熱量、低營養」的來源，每1克酒精約含7大卡熱量，幾乎接近脂肪。常見飲酒量換算顯示，一杯約150毫升的紅酒、350毫升啤酒或45毫升威士忌，大約都含14克酒精，熱量接近100大卡。若長期攝取，可能增加熱量負擔，影響體重與內臟脂肪管理，進而讓血糖與腰圍同步上升。

同時，酒精可能造成「延遲性低血糖」要特別注意。陳㛄靜提醒，酒精會抑制肝臟的糖質新生，讓身體製造葡萄糖的能力下降。如果同時空腹飲酒、使用胰島素、 使用促胰島素分泌藥物，就可能出現低血糖，低血糖有時會在數小時後才發生，甚至可能在睡眠中出現，增加危險性

若因社交場合必須飲酒，陳㛄靜建議遵守3個原則，包括避免空腹喝酒，可先吃堅果等含蛋白質或油脂的食物；避免含糖量高的甜酒或調酒；並控制飲酒量，女性每日不超過1個酒精當量，男性不超過2個酒精當量。

陳㛄靜總結，健康並不需要靠酒精來維持。若原本沒有喝酒習慣，建議持續保持，這將能保有血管健康、 維持肝臟功能、良好的體重管理，與血糖控制。世界衛生組織也指出，酒精已被列為第一類致癌物，且沒有安全攝取量。對糖尿病患者而言，維持均衡飲食與良好生活習慣，是穩定血糖與保護健康的關鍵。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中