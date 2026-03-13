健康網》糖尿病友喝紅酒能保養血管嗎？ 營養師這樣說

不少糖尿病患者常聽說「每天一小杯紅酒對心臟好」。專家提醒，這是流傳已久的健康迷思；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少糖尿病友常聽說「每天一小杯紅酒對心臟好」，是不是最好每天喝1小杯比較健康？大業診所營養師陳㛄靜指出，紅酒常被提到含有白藜蘆醇等抗氧化物質，事實上日常食物中就有更好的來源，包括紫葡萄（連皮食用）、 藍莓，與桑葚等，這些食物同時具備了膳食纖維與植化素，讓病友沒有酒精代謝負擔，對血糖控制更友善。

陳㛄靜在臉書專頁「大業診所」發文分享，很多糖尿病友問到：「聽說喝紅酒對心臟好，我有糖尿病，是不是每天喝一小杯比較健康？」這是一個流傳已久的健康迷思。如果病友們原本就沒有喝酒的習慣，已經站在更健康的起跑點上。

請繼續往下閱讀...

酒精恐造成「延遲性低血糖」風險

陳㛄靜說明，酒精本身屬於「高熱量、低營養」的來源，每1克酒精約含7大卡熱量，幾乎接近脂肪。常見飲酒量換算顯示，一杯約150毫升的紅酒、350毫升啤酒或45毫升威士忌，大約都含14克酒精，熱量接近100大卡。若長期攝取，可能增加熱量負擔，影響體重與內臟脂肪管理，進而讓血糖與腰圍同步上升。

同時，酒精可能造成「延遲性低血糖」要特別注意。陳㛄靜提醒，酒精會抑制肝臟的糖質新生，讓身體製造葡萄糖的能力下降。如果同時空腹飲酒、使用胰島素、 使用促胰島素分泌藥物，就可能出現低血糖，低血糖有時會在數小時後才發生，甚至可能在睡眠中出現，增加危險性。

若因社交場合必須飲酒，陳㛄靜建議遵守3個原則，包括避免空腹喝酒，可先吃堅果等含蛋白質或油脂的食物；避免含糖量高的甜酒或調酒；並控制飲酒量，女性每日不超過1個酒精當量，男性不超過2個酒精當量。

陳㛄靜總結，健康並不需要靠酒精來維持。若原本沒有喝酒習慣，建議持續保持，這將能保有血管健康、 維持肝臟功能、良好的體重管理，與血糖控制。世界衛生組織也指出，酒精已被列為第一類致癌物，且沒有安全攝取量。對糖尿病患者而言，維持均衡飲食與良好生活習慣，是穩定血糖與保護健康的關鍵。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法