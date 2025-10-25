自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「腸活」養生日本夯！ 台灣這菜也能養菌又控糖

2025/10/25 19:15

「腸活」是日本人透過吃高纖食物等方式，調整腸道菌叢與促進腸道運動的保健法，營養師林雨薇說，在台灣可從飲食攝取海菜做起；示意圖。（圖取自freepik）

「腸活」是日本人透過吃高纖食物等方式，調整腸道菌叢與促進腸道運動的保健法，營養師林雨薇說，在台灣可從飲食攝取海菜做起；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「腸活」是近來日本媒體與醫療單位推崇的養生概念，特別適合三高風險者與減重族群。營養師林雨薇說明，所謂「腸活」，是日本人透過高纖維、發酵食物、規律作息、運動與減壓等方式，來調整腸內菌叢與促進腸道運動的活動保健法。在台灣想要實踐，建議可從簡單吃一盤海菜或喝碗海帶湯做起。

林雨薇於臉書專頁發文指出，想要落實「腸活」，其實只要攝取大小餐館、小吃攤經常可見的海藻、紫菜、髮菜、海帶、海苔、海帶根、海茸、石花菜、礁膜、昆布等海菜，便可達到穩糖、補充膳食纖維等目的，並說明海菜具有以下營養特色，攝取對於身體好處多：

水溶性纖維比例高：延緩血糖升高速度，穩定血糖。

海菜的黏稠膠體：在小腸能與膽汁結合，有助降低膽固醇（LDL-c，俗稱 壞的膽固醇）。

纖維：在大腸會發酵成益生菌的養分（提供益生菌食物）。

水溶性纖維比例高：適合腹瀉型的腸躁症或每日排便覺稀水的人吃，選吃海菜做為每日蔬菜補給，滋養與壯大腸胃內好菌。

適量補碘：懷孕中期的孕婦，每天少量吃海菜，可維持胎兒大腦正常發育。

褐藻：如海帶、昆布、裙帶菜的多醣，有助免疫調節、抗發炎。

海菜雖然營養豐富、攝取好處多，林雨薇也特別提醒以下2點，部分族群須特別留意種類或避免攝取：

1.海苔、紫菜、裙帶菜的鉀、鈉很高，如每100g裙帶菜之中，含鉀504mg、鈉9172mg，腎臟病患或飲食須限鉀或限鈉者，切記請吃其他藻類，或直接改吃其他燙過濾水的蔬菜。

2.腸躁症／FODMAP敏感者，建議選裙帶菜、海苔、紫菜，因昆布或海帶富含甘露醇（多元醇），可能易誘發腹瀉脹氣。

