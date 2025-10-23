自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

新竹中年男子痛風以為關節痛 幸採健保基因檢測用藥更精準有效

2025/10/23 15:02

新竹臺大分院內科部風濕免疫科醫師王恭宇提醒，痛風治療除規律控制尿酸，透過基因檢測先確認用藥風險，再展開治療，有助提升用藥安全。（新竹臺大分院提供）

新竹臺大分院內科部風濕免疫科醫師王恭宇提醒，痛風治療除規律控制尿酸，透過基因檢測先確認用藥風險，再展開治療，有助提升用藥安全。（新竹臺大分院提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹地區1名40多歲男性夜裡突然大腳趾紅腫劇痛、無法行走，起初以為只是扭傷，但因疼痛加劇，前往新竹臺大分院就醫後確診為痛風性關節炎。新竹臺大分院內科部風濕免疫科王恭宇醫師提醒，痛風不只是「關節痛」，高尿酸更與心臟病、腎臟病相關，治療上可利用健保給付的基因檢測進行偵測，可安全對症下藥。

王恭宇指出，痛風是尿酸結晶沉積在關節造成，就像「小針頭」卡在關節裡，引發紅腫劇痛，常在夜間突發於大腳趾或膝關節。標準診斷方式是在顯微鏡下看到針狀尿酸結晶，醫師會依症狀、血液檢查與影像綜合判斷。且健保署2022年3月起已給付 HLA-B5801 基因檢測，可透過此檢測，讓用藥更安全。

王恭宇提到，痛風急性期以止痛消炎為主，常用藥物包括非類固醇消炎止痛藥（NSAID）、秋水仙素與類固醇。慢性期則需長期控制尿酸，避免反覆發作與關節受損。常見的降尿酸藥物Allopurinol雖有效，但在亞洲人身上可能引起「史蒂芬強生症候群」，這是嚴重藥物過敏反應，會造成全身大面積紅疹、水泡。

且研究顯示，亞洲族群帶有 HLA-B5801 基因的比例特別高，為降低危險，健保署自2022年3月起已給付HLA-B5801基因檢測，病人在首次使用Allopurinol前即可檢測，可保障用藥安全，並建議痛風病人應避免酒精與含糖飲料，高普林食物如動物內臟與海鮮也要節制。

