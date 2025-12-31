自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》元旦起寒流恐來襲 「護心3式」抗寒、防中風

2025/12/31 17:00

國健署提醒，新年即將來臨，也可能迎來首波寒流。溫差大的情況下，三高患者聚餐應避免大吃大喝，減少攝取高油、高鹽食物，以免增加心血管負擔；示意圖。（圖取自freepik）

國健署提醒，新年即將來臨，也可能迎來首波寒流。溫差大的情況下，三高患者聚餐應避免大吃大喝，減少攝取高油、高鹽食物，以免增加心血管負擔；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕新年元旦（1月1日）即將來臨，冷空氣威力也持續增強。據最新氣象預報顯示，這波冷空氣恐成為入冬首波強烈冷氣團，甚至可能是首波寒流，預估週五（1月2日）至週日（4日）清晨最冷，北部低溫下探9度。國民健康署呼籲有心血管、三高疾病患者與長者，外出飲食切勿大吃大喝，回家後讓身體回暖後再洗澡，避免溫差刺激，也要注意維持良好作息，才能降低發生心梗、中風的風險。

國健署於臉書專頁發文表示，近期冷空氣一波接一波，全台氣溫明顯下降，早晚溫差大，清晨及夜間尤其寒冷。呼籲有心血管疾病、三高（高血壓、高血糖、高血脂）患者以及年長者，應做好保暖措施，注意溫度變化，以免造成血壓升高，誘發心絞痛、心肌梗塞或中風。

低溫期間想要守護心臟健康，國民健康署提醒牢記以下「護心3式」，有助安心過新年：

1.外出飲食應節制：親友聚餐應避免大吃大喝，注意均衡飲食，減少攝取高油、高鹽食物攝取，並多補充水分，少喝含糖飲料，尤其切忌喝酒取暖，以免增加心血管負擔。

2.回家避免溫差刺激：從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡。洗完熱水澡記得先擦乾身體、穿好衣服，再離開浴室，避免立刻進入較低溫環境，降低心血管疾病的風險。

3.維持良好作息：避免假期歡聚熬夜，維持規律作息與充足睡眠，建議成人每日需要睡足7-9小時。

此外，國健署提醒，節日歡聚之餘，平時應注意自身三高狀況，尤其三高初期多無明顯症狀，民眾不易察覺自身健康可能已遭受危害。建議每年至少落實1次「722」居家自我血壓測量：連續「7」天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量一回，總共「2」回、每回量「2」次取平均值。

國健署強調，天氣變化應留意身體警訊，一旦發生疑似中風或心肌梗塞的症狀，記得即時撥打119，爭取黃金救援時間，降低死亡及後遺症風險，才能平安健康迎接歲末與新年。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中