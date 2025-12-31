健康網》元旦起寒流恐來襲 「護心3式」抗寒、防中風

國健署提醒，新年即將來臨，也可能迎來首波寒流。溫差大的情況下，三高患者聚餐應避免大吃大喝，減少攝取高油、高鹽食物，以免增加心血管負擔；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕新年元旦（1月1日）即將來臨，冷空氣威力也持續增強。據最新氣象預報顯示，這波冷空氣恐成為入冬首波強烈冷氣團，甚至可能是首波寒流，預估週五（1月2日）至週日（4日）清晨最冷，北部低溫下探9度。國民健康署呼籲有心血管、三高疾病患者與長者，外出飲食切勿大吃大喝，回家後讓身體回暖後再洗澡，避免溫差刺激，也要注意維持良好作息，才能降低發生心梗、中風的風險。

國健署於臉書專頁發文表示，近期冷空氣一波接一波，全台氣溫明顯下降，早晚溫差大，清晨及夜間尤其寒冷。呼籲有心血管疾病、三高（高血壓、高血糖、高血脂）患者以及年長者，應做好保暖措施，注意溫度變化，以免造成血壓升高，誘發心絞痛、心肌梗塞或中風。

低溫期間想要守護心臟健康，國民健康署提醒牢記以下「護心3式」，有助安心過新年：

1.外出飲食應節制：親友聚餐應避免大吃大喝，注意均衡飲食，減少攝取高油、高鹽食物攝取，並多補充水分，少喝含糖飲料，尤其切忌喝酒取暖，以免增加心血管負擔。

2.回家避免溫差刺激：從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡。洗完熱水澡記得先擦乾身體、穿好衣服，再離開浴室，避免立刻進入較低溫環境，降低心血管疾病的風險。

3.維持良好作息：避免假期歡聚熬夜，維持規律作息與充足睡眠，建議成人每日需要睡足7-9小時。

此外，國健署提醒，節日歡聚之餘，平時應注意自身三高狀況，尤其三高初期多無明顯症狀，民眾不易察覺自身健康可能已遭受危害。建議每年至少落實1次「722」居家自我血壓測量：連續「7」天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量一回，總共「2」回、每回量「2」次取平均值。

國健署強調，天氣變化應留意身體警訊，一旦發生疑似中風或心肌梗塞的症狀，記得即時撥打119，爭取黃金救援時間，降低死亡及後遺症風險，才能平安健康迎接歲末與新年。

