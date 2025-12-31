自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》天天疲倦只是睡不飽？ 醫揭恐是「這病症」找上門

2025/12/31 20:28

林口長庚風濕過敏免疫科醫師建議，當身體感到疲倦，休息後疲倦感卻未消失，就要趕緊找出造成持續疲倦的原因；情境照。（圖取自freepik）

林口長庚風濕過敏免疫科醫師建議，當身體感到疲倦，休息後疲倦感卻未消失，就要趕緊找出造成持續疲倦的原因；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕總是覺得疲累，休息也沒用？林口長庚風濕過敏免疫科醫師指出，當身體感到疲倦，就會想要休息；若休息過後，疲倦感並未消失，建議就要趕緊找出造成持續疲倦的原因。醫師也說明，造成長期疲倦的因素很多，其中，自體免疫疾病即是可能原因之一。

如何改善疲倦感？醫師於臉書專頁「林口長庚風濕過敏免疫科」，建議日常可遵循以下4個重點，有助遠離慢性疲倦：

適度休息：除了維持充足的睡眠，紓壓也是一種休息、放鬆的方式。

適度運動：運動不一定要跑步或打球，選擇簡單的輕度運動，也是很好的活動。不僅可以維持該有的活動力，還可訓練肌肉、加強關節周圍肌肉群，提供更好的支撐，分擔關節的受力。

均衡飲食：食物除了填飽肚子，還需要維持人體的生活機能。若營養攝取不足或不均衡，也容易感覺到疲倦。

按時服藥、定期回診：按時服用藥物，控制好病情、降低發炎反應，有助改善各種不適現象，並且要記得定期回診追蹤病況。

此外，醫師也曾於臉書發文提醒，天氣一冷，很多人都想來碗燒酒雞、薑母鴨、羊肉爐、藥燉排骨等湯品暖身補一補。若有免疫疾病者，千萬不可以亂補。因自體免疫疾病是免疫功能異常所致，並不是缺乏免疫力。因此，食用所謂能增加免疫力的補品，如靈芝、人參等，恐會活躍異常的免疫細胞，反而使病情惡化。

醫師強調，免疫疾病者若想進補，務必找合格的中醫師幫你補，才能補對又安心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中