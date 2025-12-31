限制級
健康網》天天疲倦只是睡不飽？ 醫揭恐是「這病症」找上門
〔健康頻道／綜合報導〕總是覺得疲累，休息也沒用？林口長庚風濕過敏免疫科醫師指出，當身體感到疲倦，就會想要休息；若休息過後，疲倦感並未消失，建議就要趕緊找出造成持續疲倦的原因。醫師也說明，造成長期疲倦的因素很多，其中，自體免疫疾病即是可能原因之一。
如何改善疲倦感？醫師於臉書專頁「林口長庚風濕過敏免疫科」，建議日常可遵循以下4個重點，有助遠離慢性疲倦：
●適度休息：除了維持充足的睡眠，紓壓也是一種休息、放鬆的方式。
●適度運動：運動不一定要跑步或打球，選擇簡單的輕度運動，也是很好的活動。不僅可以維持該有的活動力，還可訓練肌肉、加強關節周圍肌肉群，提供更好的支撐，分擔關節的受力。
●均衡飲食：食物除了填飽肚子，還需要維持人體的生活機能。若營養攝取不足或不均衡，也容易感覺到疲倦。
●按時服藥、定期回診：按時服用藥物，控制好病情、降低發炎反應，有助改善各種不適現象，並且要記得定期回診追蹤病況。
此外，醫師也曾於臉書發文提醒，天氣一冷，很多人都想來碗燒酒雞、薑母鴨、羊肉爐、藥燉排骨等湯品暖身補一補。若有免疫疾病者，千萬不可以亂補。因自體免疫疾病是免疫功能異常所致，並不是缺乏免疫力。因此，食用所謂能增加免疫力的補品，如靈芝、人參等，恐會活躍異常的免疫細胞，反而使病情惡化。
醫師強調，免疫疾病者若想進補，務必找合格的中醫師幫你補，才能補對又安心。
