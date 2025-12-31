限制級
健康網》身體發炎讓你「瘦」不了！ 專家推6種抗炎食物助滅火
〔健康頻道／綜合報導〕很多人不知道，身體慢性發炎會減重變難。常常感冒掛病號、總是疲倦睡不飽，可能是瘦不下來的關鍵因子。營養師李婉萍指出，肥胖是一種慢性病，對身體機能平衡有很大影響，不但會讓你長期處於低度慢性發炎狀態，也會讓各組織器官受到傷害。若時常出現偏頭痛、過敏等症狀，都是慢性發炎的警訊。建議日常可多補充蘆筍、綠茶、皇帝豆、酪梨、莓果類、地瓜葉等食物，不僅能減緩慢性發炎，也能降低壞膽固醇。
一直瘦不了好困擾？李婉萍於臉書專頁發文表示，9成的人其實都有慢性發炎狀況，身體若長期處於發炎狀態，便會導致瘦不下來。她並提供以下自我檢測法，若符合3個項目以上，代表身體已經處於發炎狀況：
●時常感到疲倦睡不飽。
●情緒莫名低落不開心。
●吃完飯就馬上跑廁所。
●時常偏頭痛、肩頸痛、肌肉痛。
●皮膚紅癢起疹子、鼻子過敏、咳嗽。
●常常感冒掛病號。
●四肢和臉常被人說水腫。
想要擺脫慢性發炎，李婉萍建議，日常飲食可攝取以下6種抗發炎食物：
1.蘆筍：含有寡果糖，補充可降低腸道發炎反應。
2.綠茶：富含兒茶素，可有效降低壞膽固醇。
3.皇帝豆：具有植物雌激素，具有抗發炎作用。
4.酪梨：富含鉀、鎂、纖維等營養素，對於心血管疾病患者來說，是非常好的油脂來源。
5.莓果類：含有花青素，能針對脂肪細胞降低發炎。
6.地瓜葉：富含鎂離子，若血液中鎂離子過低，發炎指數就會上升。
李婉萍強調，肥胖就是一種慢性疾病，一定要透過改善生活方式和飲食管理，讓體重慢慢降下來，才能擁有健康。
