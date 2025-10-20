限制級
健康網》台大、史丹佛研發iPSC疫苗潛力不錯 治療大腸癌可期
〔健康頻道／綜合報導〕在台灣大腸癌已連續15年為國人癌症發病率首位，台大醫學院藥理所副教授魏子堂研究團隊與美國史丹佛大學心血管研究所合作，此次研究揭示誘導多功能幹細胞作為大腸直腸癌疫苗的潛力與免疫作用機制，為癌症免疫療法與癌症疫苗發展提供全新的設計基礎與視角。
這項研究歷經6年多時間完成，在《生物醫學》（Theranostics）期刊，由魏子堂擔任通訊作者，研究生卓思涵、黃襄國與李心慈為共同第一作者。魏子堂說，iPSC疫苗對小鼠模型中結直腸腫瘤生長具有預防及治療效果，並於疫苗中發現潛在的新抗原蛋白。
研究發現「誘導多功能幹細胞」（Induced pluripotent stem cell；iPSC）是一種經由基因重編程技術轉化而成的多潛能細胞，已知在疾病模擬、藥物開發及再生醫療等領域具高度潛力。魏子堂指出，先前研究已知誘導多功能幹細胞與人類腫瘤細胞表現許多共通腫瘤抗原，且在多種癌症小鼠模型，包含乳癌、皮膚癌、胰臟癌等，誘導多功能幹細胞具有預防腫瘤的效果。
誘導多能幹細胞（iPSC）與癌細胞具有轉錄組相似性，並表達腫瘤特異性和腫瘤相關抗原，凸顯了其作為癌症疫苗的潛力。先前研究表明，基於iPSC的疫苗可有效抑制多種小鼠模型中的腫瘤生長，包括黑色素瘤、乳腺癌、肺癌和胰腺癌。然而，基於iPSC的疫苗的潛在機制和治療效果仍不清楚。大腸直腸癌（CRC）是全球第三大常見癌症，且發生率呈上升趨勢，迫切需要開發新的 CRC 預防和治療策略。
