自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》橄欖油怎麼吃才健康？ 醫曝每日建議量與正確用法

2026/01/03 08:21

專家表示，冷壓初榨橄欖油可用於中低溫煎、炒、燉、拌，但別高溫油炸，以免多酚被破壞；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，冷壓初榨橄欖油可用於中低溫煎、炒、燉、拌，但別高溫油炸，以免多酚被破壞；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕地中海飲食已成健康飲食型態的代表之一，其中，冷壓初榨橄欖油是這種飲食型態的要角。桃園文新診所院長戴曉芙表示，這類油脂富含天然多酚、單元不飽和脂肪酸，長期食用對心血管、代謝與發炎控制，有明顯助益。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文表示，若每天固定攝取約1湯匙，身體會在幾週到幾個月內會出現一些細微的改變。然而，他提醒，每湯匙橄欖油約120大卡，仍需計入每日總熱量。若是有胰臟炎、脂肪吸收異常或胃食道逆流者，建議與醫師討論使用量。民眾最好要留意新鮮度，選擇瓶身標示「Extra Virgin」、深色玻璃瓶裝，開封後2–3個月內用完比較好。

戴曉芙歸納冷壓初榨橄欖油的優點：

●幫助身體減少慢性發炎，其含有的多酚能調節發炎反應，減輕體內的發炎狀態。對於常外食、作息不穩或長期壓力高的人特別有幫助。

●改善血脂與血管健康，三酸甘油脂會下降、好膽固醇略升，血管也更不容易受到氧化刺激。這是地中海飲食被證實能降低心血管疾病風險的關鍵之一。

●讓腸胃更順暢，適量油脂能潤滑腸道、幫助糞便通過，對容易便祕或消化慢的人，會發現排便較順。

如何在日常飲食中應用呢？戴曉芙建議，不妨留意以下3項原則：

1.烹調

可用於中低溫煎、炒、燉、拌。發煙點約190–200°C，日常料理沒問題，不建議高溫油炸，以免多酚被破壞。

2.淋在熟食上

最能保留營養，在飯、蔬菜、豆腐、蛋、湯上都可加。每天約1湯匙（10–15 ml） 即可，不需刻意多吃。

3.替換原本的油

重點是「換油」不是「加油」，把沙拉醬、炸物或奶油換成橄欖油，長期下來身體的代謝會慢慢變順暢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中