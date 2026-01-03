健康網》橄欖油怎麼吃才健康？ 醫曝每日建議量與正確用法

專家表示，冷壓初榨橄欖油可用於中低溫煎、炒、燉、拌，但別高溫油炸，以免多酚被破壞；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕地中海飲食已成健康飲食型態的代表之一，其中，冷壓初榨橄欖油是這種飲食型態的要角。桃園文新診所院長戴曉芙表示，這類油脂富含天然多酚、單元不飽和脂肪酸，長期食用對心血管、代謝與發炎控制，有明顯助益。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文表示，若每天固定攝取約1湯匙，身體會在幾週到幾個月內會出現一些細微的改變。然而，他提醒，每湯匙橄欖油約120大卡，仍需計入每日總熱量。若是有胰臟炎、脂肪吸收異常或胃食道逆流者，建議與醫師討論使用量。民眾最好要留意新鮮度，選擇瓶身標示「Extra Virgin」、深色玻璃瓶裝，開封後2–3個月內用完比較好。

戴曉芙歸納冷壓初榨橄欖油的優點：

●幫助身體減少慢性發炎，其含有的多酚能調節發炎反應，減輕體內的發炎狀態。對於常外食、作息不穩或長期壓力高的人特別有幫助。

●改善血脂與血管健康，三酸甘油脂會下降、好膽固醇略升，血管也更不容易受到氧化刺激。這是地中海飲食被證實能降低心血管疾病風險的關鍵之一。

●讓腸胃更順暢，適量油脂能潤滑腸道、幫助糞便通過，對容易便祕或消化慢的人，會發現排便較順。

如何在日常飲食中應用呢？戴曉芙建議，不妨留意以下3項原則：

1.烹調

可用於中低溫煎、炒、燉、拌。發煙點約190–200°C，日常料理沒問題，不建議高溫油炸，以免多酚被破壞。

2.淋在熟食上

最能保留營養，在飯、蔬菜、豆腐、蛋、湯上都可加。每天約1湯匙（10–15 ml） 即可，不需刻意多吃。

3.替換原本的油

重點是「換油」不是「加油」，把沙拉醬、炸物或奶油換成橄欖油，長期下來身體的代謝會慢慢變順暢。

