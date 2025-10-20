聯新國際醫院30週年慶 將力推AI醫療、國際交流

「2025聯新文化節暨聯新國際醫院30週年同樂會」，與會人士與大蛋糕合影。（聯新國際醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市深耕南桃園30年的聯新國際醫院，為全國首座客家醫院，昨（19）日下午在桃園會展中心舉辦「2025聯新文化節暨聯新國際醫院30週年同樂會」，院長許詩典宣布，隨時代演變、持續創新，該院積極推動AI醫療與國際交流，即使現在社會面臨少子化與人力短缺等挑戰，仍將堅守初衷，攜手同仁邁向下一個30年。

包括衛福部長石崇良、運動部政務次長黃啟煌、桃園市副市長王明鉅、桃園市議會議長邱奕勝等人到場祝賀30歲生日快樂。

石崇良肯定聯新國際創下3項全國第一，為全國唯一獲衛福部許可使用「國際醫療醫院」名稱的機構；其次，承接桃園機場醫療中心逾20年，疫情期間堅守國境健康第一線，並成為首間在中國設立國際醫療據點的台灣醫院；第三，設立全國首座運動醫學中心，推動運動醫學推廣至社區，培育奧運隨隊醫師，更將專業導入社區，提升全民健康意識，並呼應賴清德總統「健康台灣」政策。為醫界樹立新標竿。

衛福部長石崇良（中）出席「2025聯新文化節暨聯新國際醫院30週年同樂會」。（聯新國際醫院提供）

黃啟煌說，身為前國家隊選手，深知醫療支援對選手的重要性，曾與聯新國際醫院創辦人張煥禎一同照護運動員，見證聯新國際早期即建立運動照護標準，為選手提供完善支持。他強調，運動是促進健康的不二法門，運動部將持續攜手衛福部結合運動、飲食與科技，提供民眾專業指導，促進全民健康。

王明鉅提到，聯新國際與中央健保局同日誕生，30年來共同守護民眾健康，不僅是全國首家客家醫院，更是第一名的客家醫院，30年來落實「堅守國境第一線」、「運動員照護」、「守護南桃園」與「服務客家鄉親」四大使命，體現「從健康開始」的核心理念。

邱奕勝也說，聯新從區域醫院起步，逐漸走向國際化，從社區照護到海外義診，長年投入尼泊爾義診、從運動防護到公共衛生推廣，都能看見醫護人員的身影，感謝聯新醫療集團這30年來為地方鄉親健康把關，充分展現醫療專業與社會責任。

會中邀請以君舞蹈劇、客家歌手陳瑋儒、原住民藝術團隊、樂天女孩啦啦隊、梁文音、蕭煌奇等人獻唱，場內吸引逾2000位員工、眷屬、在地里長、志工等人到場同樂。

