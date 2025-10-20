自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

聯新國際醫院30週年慶 將力推AI醫療、國際交流

2025/10/20 15:02

「2025聯新文化節暨聯新國際醫院30週年同樂會」，與會人士與大蛋糕合影。（聯新國際醫院提供）

「2025聯新文化節暨聯新國際醫院30週年同樂會」，與會人士與大蛋糕合影。（聯新國際醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市深耕南桃園30年的聯新國際醫院，為全國首座客家醫院，昨（19）日下午在桃園會展中心舉辦「2025聯新文化節暨聯新國際醫院30週年同樂會」，院長許詩典宣布，隨時代演變、持續創新，該院積極推動AI醫療與國際交流，即使現在社會面臨少子化與人力短缺等挑戰，仍將堅守初衷，攜手同仁邁向下一個30年。

包括衛福部長石崇良、運動部政務次長黃啟煌、桃園市副市長王明鉅、桃園市議會議長邱奕勝等人到場祝賀30歲生日快樂。

石崇良肯定聯新國際創下3項全國第一，為全國唯一獲衛福部許可使用「國際醫療醫院」名稱的機構；其次，承接桃園機場醫療中心逾20年，疫情期間堅守國境健康第一線，並成為首間在中國設立國際醫療據點的台灣醫院；第三，設立全國首座運動醫學中心，推動運動醫學推廣至社區，培育奧運隨隊醫師，更將專業導入社區，提升全民健康意識，並呼應賴清德總統「健康台灣」政策。為醫界樹立新標竿。

衛福部長石崇良（中）出席「2025聯新文化節暨聯新國際醫院30週年同樂會」。（聯新國際醫院提供）

衛福部長石崇良（中）出席「2025聯新文化節暨聯新國際醫院30週年同樂會」。（聯新國際醫院提供）

黃啟煌說，身為前國家隊選手，深知醫療支援對選手的重要性，曾與聯新國際醫院創辦人張煥禎一同照護運動員，見證聯新國際早期即建立運動照護標準，為選手提供完善支持。他強調，運動是促進健康的不二法門，運動部將持續攜手衛福部結合運動、飲食與科技，提供民眾專業指導，促進全民健康。

王明鉅提到，聯新國際與中央健保局同日誕生，30年來共同守護民眾健康，不僅是全國首家客家醫院，更是第一名的客家醫院，30年來落實「堅守國境第一線」、「運動員照護」、「守護南桃園」與「服務客家鄉親」四大使命，體現「從健康開始」的核心理念。

邱奕勝也說，聯新從區域醫院起步，逐漸走向國際化，從社區照護到海外義診，長年投入尼泊爾義診、從運動防護到公共衛生推廣，都能看見醫護人員的身影，感謝聯新醫療集團這30年來為地方鄉親健康把關，充分展現醫療專業與社會責任。

會中邀請以君舞蹈劇、客家歌手陳瑋儒、原住民藝術團隊、樂天女孩啦啦隊、梁文音、蕭煌奇等人獻唱，場內吸引逾2000位員工、眷屬、在地里長、志工等人到場同樂。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中