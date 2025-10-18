健康網》奧斯卡影后黛安基頓曾抗癌成功 這次卻不敵肺炎

過去黛安基頓對抗皮膚癌，外出帽子不離身，沒想到最後擊倒她是肺炎，令美國影壇不勝唏噓。（美聯社，資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕奧斯卡影后黛安基頓10月11日不敵肺炎，日前才由家屬公布她的死因，不少好萊塢群星發文向女神致敬。根據衛福部衛教資料指出，肺炎的類型依致病的病原體類型及病人感染時所處環境可分為三大類，幼兒、老人或免疫系統較弱的人為肺炎之常見高危險族群。

黛安基頓一生精彩，79歲離世，她的名字也一直與好萊塢的才子黏在一起。最讓人津津樂道的是，她在50歲時領養孩子，學習當一名母親。

過去黛安基頓曾公開表示，自己罹患皮膚癌，當時她僅21歲就得了基底細胞癌，又過了十幾年後又被檢查出罹患鱗狀細胞癌，因此，她常戴帽子以防皮膚癌復發。而這次是因罹患肺炎，據了解，她在病逝的前兩天還到醫院就醫。

●社區性肺炎：在社區等非醫療院所環境內感染的肺炎即稱為社區性肺炎。

1.細菌性肺炎：最常見為肺炎鏈球菌和非典型致病菌（包含黴漿菌、披衣菌等）或流行感冒嗜血桿菌所感染，造成肺臟因感染出現化膿性滲出物，使肺泡空腔阻塞，引起肺葉性或支氣管性肺炎。

2.病毒性肺炎：包括因流感病毒、呼吸道融合病毒、腺病毒、新型冠狀病毒（COVID-19）等所感染。

3.非細菌性肺炎：如黴菌或原蟲肺炎等，常見於免疫力較弱或慢性病的人。

●院內感染肺炎：指在入院48小時後所發生的肺炎，或前次住院出院後14天內所發生之肺炎，例如在手術後才產生的肺炎等。院內感染肺炎最常出現於使用呼吸器的病人（即呼吸器相關肺炎），指入住加護病房而感染肺炎的病人。

在肺炎發病前90日內曾在急性病院住院超過2天以上者、或住在安養院或長期照護機構者、或在30日內曾接受針劑抗生素、化學治療、傷口照護的病人、或長期進出透析中心接受洗腎治療的病人所得到的肺炎。

衛福部提醒，勤洗手，不要用手觸摸口、眼和鼻，流感流行期避免出入公共場所，保持社交距離、戴口罩、接種流感及肺炎鏈球菌疫苗，才能有效預防感染肺炎。

