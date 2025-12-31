自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

研究發現乳癌擾亂生物節律 影響荷爾蒙水平

2025/12/31 14:54

研究發現，乳癌會在疾病早期階段擾亂大腦日常壓力荷爾蒙節律。。圖為示意圖。（擷自freepik）

研究發現，乳癌會在疾病早期階段擾亂大腦日常壓力荷爾蒙節律。。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，乳癌會在疾病早期階段擾亂大腦日常壓力荷爾蒙節律。此研究發表在《神經元》期刊上。

根據科學網站《ScienceDaily》報導，美國冷泉港實驗室（CSHL）研究團隊透過對小鼠進行的實驗發現，乳癌會改變小鼠體內正常壓力荷爾蒙的日常釋放模式。這種荷爾蒙是皮質酮，它在囓齒動物的壓力反應中​​起到核心作用。在人類中與之對應的荷爾蒙是皮質醇。

在健康狀態下，這些激素遵循可預測的周期，在一天中上下波動。但在患有乳癌的小鼠中，腫瘤會抑制此自然模式，導致荷爾蒙水平趨於平穩，這與生活品質下降和死亡率升高相關。

研究團隊還發現，乳癌會在腫瘤形成之前就擾亂節律。冷泉港實驗室助理教授博尼格（Jeremy Borniger）說，在腫瘤形成之前，團隊就觀察到皮質酮節律減弱大約40%到50%。

研究團隊觀察下視丘時發現，一些關鍵神經元處於過度活躍但輸出量低的狀態。當他們刺激這些神經元以模擬小鼠正常晝夜節律後，正常壓力荷爾蒙節律便恢復了。這種調整促使抗癌免疫細胞進入乳腺腫瘤，使其顯著縮小。

博尼格解釋說，研究顯示在一天中特定時間強化節律，可增強免疫系統殺死癌細胞的能力，目前團隊正在努力弄清楚其具體機制。他補充說，若在一天中錯誤時間進行同樣刺激，就不會產生這種抗癌效果。

研究團隊目前正在調查腫瘤究竟是如何擾亂人體正常節律。博尼格表示，希望研究成果有朝一日能幫助加強現有的治療方法。

