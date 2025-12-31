自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠疫苗元旦起「全民開打」 竹縣提醒公費施打至228

2025/12/31 14:55

首打新冠疫苗注意事項。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕冷氣團來襲，疾病傳播風險升高，為提升疫苗接種人口涵蓋率，發揮疫苗最大效益，自2026年1月1日起，COVID-19新冠疫苗接種擴大為全民開打，只要6個月以上尚未接種的民眾都可免費接種；新竹縣政府衛生局提醒，公費施打新冠疫苗新增對象為從國小到49歲的民眾，日期到2月28日為止，請把握時間儘早接種。

衛生局表示，因應新冠疫苗擴大公費施打對象改為全民，2026年元旦起加開新冠疫苗及流感疫苗假日/夜間/社區接種站共26場次，請尚未接種者請把握機會，儘速完成接種及早獲得保護力，還有機會領取限量好禮。另外，65歲以上長者到新竹縣13鄉鎮市衛生所接種新冠疫苗及流感疫苗分別可領取100元衛教品禮券，數量有限送完為止。

衛生局引述疾管署12月16日的統計，今年10月起累計42例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者（占60%）及具慢性病史者（占81%）為多，95%未接種本季新冠疫苗，呼籲接種疫苗是預防疾病最有效的方式，流感與新冠疫苗可同時或間隔任何時間接種，請記得攜帶健保卡儘早前往衛生所及醫療院所接種。

衛生局說，截至今年12月22日，新竹縣公費流感疫苗剩餘約7000劑，呼籲未接種疫苗的鄉親可至合約院所或衛生所接種，儘速獲得防護力。

縣長楊文科也提醒大家，近期適逢跨年活動、寒假，相關人群聚集、移動及出國旅遊等的頻率增加，建議公費民眾儘早接種流感及COVID-19疫苗，接種疫苗後約需兩週才有保護力，尤其是65歲以上長者及慢性病患等高風險族群應趕快接種，降低併發重症及死亡的風險。感染流感、新冠後若有相關不適應盡快就醫，減少嚴重併發症及住院風險。

新竹縣政府衛生局提醒，公費施打新冠疫苗新增對象為從國小到49歲的民眾，日期到2月28日為止，請把握時間儘早接種。（新竹縣政府提供）

