健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

廚師賁門鬆弛胃食道逆流 抗逆流黏膜燒灼術助康復

2025/12/31 14:50

許鈺銓醫師提醒，民眾若出現胃食道逆流症狀，應尋求專業醫師的診斷與治療，切勿自行長期服用胃藥。（記者陳建志攝）

許鈺銓醫師提醒,民眾若出現胃食道逆流症狀,應尋求專業醫師的診斷與治療,切勿自行長期服用胃藥。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中擔任廚師的郭姓男子，因飲食不正常，長年飽受胃食道逆流之苦，雖然有服藥控制但仍出現多處潰瘍，因痛到受不了到腸胃科求診，醫師檢查後發發現賁門已經嚴重鬆弛，評估後為他進行自費的「ARMA抗逆流黏膜燒灼術」，彷彿替賁門做一次「醫美雷射」，讓原本鬆弛的組織重新變得緊緻，讓他終於擺脫藥罐子生活。

長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓表示，這名患者是一名廚師。為了讓客人準時享用熱騰騰的佳餚，自己的用餐時間卻極度不固定，經常狼吞虎嚥就解決一餐。因飲食不規律引發胃食道逆流，強調此症狀雖服用胃藥能緩解症狀，但長期服用仍須注意藥物的副作用、營養吸收及對腸胃道健康的影響。

許鈺銓指出，這名患者的胃食道逆流病史已經超過兩年，近期症狀加劇，即使服用胃藥仍難以舒緩，再次安排胃鏡檢查，結果發現胃與食道交接的賁門已經惡化到「Hill's分級第3級」，導致胃酸逆流到食道，胃狀況就像「裝了湯湯水水的塑膠袋，卻沒用繩結繫緊，很容易就噴濺出來」。

許鈺銓強調，賁門鬆弛造成的胃食道逆流，藥物只能治標，治本需透過手術收緊賁門周邊括約肌，為患者進行自費的「ARMA抗逆流黏膜燒灼術」，利用胃鏡搭配電燒，讓組織癒合後產生的纖維化收縮效應，重新恢復括約肌彈性，就像替賁門做一次「醫美雷射」，讓原本鬆弛的組織重新變得緊緻。

許鈺銓提醒，民眾若出現胃食道逆流症狀，應尋求專業醫師的診斷與治療，長期自行服用胃藥，輕則出現便秘、腹瀉等症狀，重則可能影響腸道菌叢，影響鈣、鎂與維生素B12等營養素吸收，甚至與骨鬆風險相關。若症狀反覆，更應透過胃鏡檢查，確認是否為賁門鬆弛，及早介入治療，避免忽視病情而增加巴瑞特氏食道或食道癌的風險。

