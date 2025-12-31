自由電子報
健康網》跑步恐釀肚痛、腸出血？ 專家提4建議 助防腸胃不適

2025/12/31 14:42

營養師科提斯引述國外研究指出，運動誘發腸胃不適的狀況其實很常見，除腹瀉、噁心外，嚴重甚至可能造成腸胃道出血；情境照。（圖取自freepik）

營養師科提斯引述國外研究指出，運動誘發腸胃不適的狀況其實很常見，除腹瀉、噁心外，嚴重甚至可能造成腸胃道出血；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你有沒有這樣的經驗，跑步時狀態正好，卻突然肚子痛？營養師科提斯引述國外研究指出，這種運動誘發腸胃不適的狀況其實很常見，除了腹瀉、噁心外，嚴重甚至可能造成腸胃道出血。建議運動前應提早用餐、避免高脂高纖食物、運動或比賽中以液體補充為優先、賽前餐或能量補充劑應於非比賽日嘗試，有助降低腸胃不適狀況發生機率。

科提斯於臉書粉專「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，運動造成的腸胃不適，從上呼吸道到下呼吸道都有可能發生，各部位症狀與機制大致如下：

腸胃鬧缺血

上消化道的食道容易出現胃食道逆流（火燒心），可能是因為運動時腹壓增加、食道下括約肌壓力改變或身體震動，導致血液重新分配，腸胃鬧缺血。研究發現，運動前服用組織胺受體拮抗劑（H2-receptor antagonists），或可減緩症狀。

食物滯留胃部

因發生急性胃滯留（Acute Gastric Stasis），導致食物停留在胃部無法進入小腸，進而造成運動中或後嚴重的胃脹、噁心，甚至嘔吐。

至於影響食物由胃進入小腸（胃排空）的速度原因，包含食物因素與運動強度。以食物因素來說，高熱量食物如高脂肪會減緩排空速度，高滲透壓溶液，如過濃的糖水會延緩排空。另，食物極端溫度也可能影響胃部蠕動。在運動強度影響方面，輕度運動可促進胃排空，激烈運動液體排空影響不大，固體排空受影響。至於力竭狀態會讓液體排空受阻，所以路跑通常補液體比較安全。

腸道蠕動異常

運動期間腸道蠕動速度減慢，使食物停留在小腸時間變長，運動的衝擊也會影響結腸，造成腹瀉跟絞痛，甚至也有可能造成腸胃道出血。20%馬拉松跑者在賽後會出現糞便潛血陽性反應，可能就是因為運動時，大量血液流向肌肉及皮膚，使胃黏膜缺血而導致，但它是暫時性的，適當休息就會恢復。

如何避免運動腸胃不適？科提斯提醒，雖然不是所有不適都與食物有關，但好好的控制飲食因素，還是可以降低不適機率跟嚴重度，並建議掌握以下重點：

1.早點吃完運動前的那一餐，比較不容易在運動時有脹脹的感覺。

2.賽前避免高纖跟高脂食物，讓食物不要停留在胃部及腸道太久。

3.賽中以液體補充為主，因固體食物消化吸收慢，比較容易引起不適。

4.補充的食物先在練習中測試，包含賽前飲食、補充的運動膠囊及電解質膠囊等。

