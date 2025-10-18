健康網》「靜脈曲張」難防！醫談預防8招

不少需要久站的職業，像是專櫃人員，時常受到靜脈曲張的困擾。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕長期需站立走動的工作者，例如專櫃人員或是空服員，總困擾於腿部的靜脈曲張。禾馨民權婦幼診所血管外科專任醫師袁于婷表示，若有相關困擾，可以穿著壓力襪，適度運動來預防靜脈曲張。

袁于婷在臉書粉專「微創靜脈曲張女醫師 袁于婷」提出簡單的概念：靜脈曲張是站立的時候，地心引力造成身體水分往下堆積，加上本身淺層靜脈瓣膜結構鬆弛老化或者壓力大，使得血管變形、逆流，進而造成血管增生或是突出。

袁于婷表示，所以保養跟預防的原則就是：「減少下肢靜脈血管的壓力」。靜脈曲張的保養方法包括以下幾點：

●穿著壓力襪：適當醫療襪可以幫助改善血液循環，減少靜脈壓力。

●保持健康體重：維持適當的體重可以減少下肢的壓力，降低靜脈曲張的風險。

●適度運動：如散步、游泳或騎自行車，有助於促進血液循環。

●避免長時間站立：同一個姿勢不要維持太久，應定時活動腿部，促進血液回流。

●抬高雙腿：休息時，將腿抬高有助於減輕靜脈壓力，促進血液回流。也可以睡前抬腿15分鐘。

●保持良好的飲食習慣：不要過度的重口味，減少鹽分滯留水腫的可能。

●避免穿著過於緊身的衣物：過於緊身的衣物可能會影響血液循環。

●定期檢查：如果有靜脈曲張，建議定期就醫檢查，根據醫生的建議進行治療。當然如果完全沒有不舒服也沒有症狀，以上的方式保養即可。

