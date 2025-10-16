每萬人醫師比僅2.3人！雲林水林列醫療缺乏區 縣府醫療照護專案進駐

雲林縣衛生局將偏鄉醫療照護專案延伸至水林，由北港媽祖醫院提供一條龍式的醫療服務。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕健保署公告雲林縣有13鄉鎮被列為醫療不足區，其中有3鄉鎮更列資源缺乏，水林鄉在其中之列。為挹注偏鄉資源，縣府今（16）日啟動偏鄉醫療照護專案，由中國醫藥大學附設北港醫院（北港媽祖醫院）醫療團隊進駐水林鄉番薯會社，讓海線偏鄉民眾獲得更完善的醫療健康照護。

雲林縣衛生局指出，目前縣內執業的西醫醫師共960人，每萬人口醫師比為14.7人，低於全國平均。健保署更將13鄉鎮列為醫療資源不足地區，其中大埤、元長、水林鄉的醫師比更是低於2.5人，為缺乏地區，凸顯醫療資源不足且不均困境。

請繼續往下閱讀...

局長曾春美表示，去（2024）年起推動「偏鄉醫療照護專案」，首站針對偏遠山區古坑草嶺、石壁、樟湖地區，由轄內6大急救責任醫院設立假日醫療站，並由台大雲林及成大斗六分院辦理巡迴醫療及全人健康照護加值方案，推動1年多來，已服務超過500名當地民眾，也藉此揪出逾10名癌症患者。

曾春美表示，因水林鄉醫療不足，醫師比僅有2.3人，考量鄉內5家基層診所集中於水南村及水北村，尤其蕃薯、松北等南7村並無醫療診所，因此與北港媽祖醫院合作，將醫療照護專案觸手延伸至水林鄉蕃薯會社。

北港媽祖醫院院長吳錫金指出，整合醫師、藥師、護理師、營養師、心理師等專業團隊，從身體健康、心理支持到生活協助，將提供一條龍、不中斷照護，每周三下午當地有1名醫師看診，更安排實地訪視，提供整合性健康服務。

縣長張麗善表示，水林長者人口比例28.5％，是全縣第二老鄉鎮且是醫療缺乏地區，期望透過照護專案加入，成為偏鄉醫療後盾，未來將持續針對其餘2醫療缺乏區規劃照護專案，逐步健全醫療服務網。

雲林縣衛生局將偏鄉醫療照護專案延伸至水林，由北港媽祖醫院提供一條龍式的醫療服務。（記者李文德攝）

水林鄉被列為醫療缺乏地區，每萬人的醫師比僅有2.3人，縣府即日起推動偏鄉醫療照護專案，盼健全健康醫療網。（記者李文德攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法