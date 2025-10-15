限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》柚子家族PK賽 維C高過檸檬2.7倍是它
〔健康頻道／綜合報導〕中秋節過後吃柚子，正是最香甜的時候，不只味道酸甜多汁，也是營養豐富的秋季水果。營養師李婉萍表示，以文旦柚、白柚、西施柚來說，各有不同的熱量、水分與維生素C含量。其中水分含量最高的是白柚、鉀含量多的是西施柚；文旦柚則是熱量與維生素C含量勝出，尤其維生素C約為檸檬的2.7倍，攝取有助肌膚健康。
李婉萍於臉書專頁發文表示，以每100g營養成分來看，白柚的水分最高，達89.4克，熱量則最低；文旦柚的維生素C含量最高，達92毫克，接近檸檬的2.7倍；西施柚則在鉀含量與纖維上略勝一籌。三者皆富含膳食纖維與天然抗氧化營養素，可幫助腸道蠕動、促進代謝，同時還可補充水分。
請繼續往下閱讀...
李婉萍說，以日常攝取量來看，2瓣柚子的膳食纖維量就相當於1量米杯高麗菜，且因水分充足，纖維好入口，吃完排便也會特別順暢。另，柚子的維生素C還能促進膠原蛋白生成，有助皮膚健康與養顏美容。
雖然柚子營養豐富，但李婉萍也特別提醒，食用仍需注意份量。尤其糖尿病患者建議每日水果不超過2份，建議首選含糖量較低的白柚，攝取一份約5瓣；若選文旦柚或西施柚，則建議攝取一份約3瓣。此外，柚子屬高鉀水果，腎臟病患者則應避免攝取過多，以免造成身體負擔。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應