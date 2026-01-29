自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

苗栗推無痛大腸鏡補助 上千元健康大紅包等你領

2026/01/29 10:02

苗栗縣大千綜合醫院與苑裡李綜合醫院攜手響應「無痛大腸鏡檢查補助」；情境圖。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大千綜合醫院與苑裡李綜合醫院攜手響應「無痛大腸鏡檢查補助」，推出上千元健康大紅包，鼓勵民眾及早檢查大腸癌。苗縣府衛生局表示，凡在兩院及其體系醫療院所接受糞便潛血檢查呈陽性者，可申請無痛式大腸鏡檢查麻醉費用補助，每家醫院各提供100名名額。衛生局提醒，收到異常報告的民眾應儘速回診，名額有限，先搶先贏。

苗縣府衛生局指出，根據衛福部資料，中壯年族群大腸癌占比從5.42%飆升至16.72%，45至49歲已成防治關鍵族群。自去年起，政府將大腸癌篩檢年齡下修至45至74歲，且針對40至44歲有家族史者提供篩檢補助。定量免疫法糞便潛血檢查每2年可免費做一次。

縣府衛生局強調，「無痛式大腸鏡」檢查透過靜脈注射麻醉藥物，可減輕檢查緊張與不適，檢查時間僅約30分鐘，鼓勵糞便潛血陽性者勇敢追蹤。統計顯示，114年苗栗縣大腸癌篩檢陽性個案共1697人，其中癌前病變910人、確診癌症64人，仍有293人因害怕檢查而延遲或拒絕追蹤，錯失治療良機。

