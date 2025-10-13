自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》7大水腫警訊 吃對食物代謝助攻

2025/10/13 11:12

下肢紅腫、疼痛恐是血栓；若長期靜脈曲張、皮膚暗沉，恐演變為皮膚潰瘍；圖為情境照。（圖取自freepik）

下肢紅腫、疼痛恐是血栓；若長期靜脈曲張、皮膚暗沉，恐演變為皮膚潰瘍；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每天早上起床腳腫、晚上鞋子越穿越緊？小心，這可能不是單純「胖」！營養師高敏敏在臉書專頁發文指出，水腫是身體發出的求救訊號之一，不只是循環差或久坐沒運動，背後可能藏著心臟、肝臟、腎臟等器官失衡問題。她也整理出「7大水腫類型」與對應飲食建議，幫助大家從根本改善腫脹問題，遠離沉重感、找回輕盈健康。

7大水腫類型與身體警訊

1、週期型水腫：經期前後或熬夜導致荷爾蒙波動，出現全身腫脹、沉重感。

2、心臟型水腫：心臟無力、血液回流不佳，雙腳浮腫、晚上更明顯。

3、肝臟型水腫：肝功能異常、蛋白質合成不足，常伴有腹水、腳踝腫脹與疲倦感。

4、血管型水腫：下肢紅腫、疼痛恐是血栓；若長期靜脈曲張、皮膚暗沉，恐演變為皮膚潰瘍。

5、淋巴型水腫：手術後或腫瘤壓迫造成，常出現在單側肢體，腫脹偏硬、不易消退。

6、甲狀腺型水腫：甲狀腺功能低下導致臉部、眼皮、小腿前側腫脹，摸起來較硬、無明顯疼痛。

7、腎臟型水腫：腎功能異常造成蛋白尿，水分、鈉排出困難，眼皮與臉部早晨特別腫。

8、脂肪型水腫（女性常見）：脂肪細胞異常堆積，下肢腫脹、壓痛感明顯，容易與肥胖混淆。

早餐可吃香蕉、奇異果，高鉀蔬果＋膳食纖維的組合；圖為情境照。（圖取自freepik）

早餐可吃香蕉、奇異果，高鉀蔬果＋膳食纖維的組合；圖為情境照。（圖取自freepik）

三餐吃對才能真正「消腫」

高敏敏強調，消腫不只是「少鹽少水」，還要補充幫助代謝、穩定體液平衡的關鍵營養素，包括鉀、維生素B6、優質蛋白、非精緻澱粉與好脂肪。

●早餐：高鉀蔬果＋膳食纖維；例：香蕉、奇異果、菠菜，可促進利尿與代謝。（腎臟型水腫者須依醫師建議控制鉀攝取）

●午餐：優質蛋白＋少鹽飲食；例：魚肉、雞胸肉、豆製品，穩定血壓、促進循環。肝臟型應補足蛋白，腎臟型則避免過量。

●晚餐：低鈉飲食＋維生素B6；例：雞蛋、堅果、深綠蔬菜，有助排水與神經傳導。若為心臟型水腫，應同時控制飲水量。

注意！持續腫脹恐是警訊

高敏敏提醒，水腫不只是外觀問題，而是身體的健康警報！若出現單側腫脹、泡泡尿、呼吸不順或全身浮腫，務必盡快就醫檢查心臟、肝臟與腎臟功能。從今天開始，別再放任自己「腫」下去！吃對、動對、睡好，才能真正消腫、恢復輕盈健康。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

