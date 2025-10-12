健康網》陳佩琪曝柯文哲怕看到人群 醫：嚴重者須看身心科

陳佩琪指稱柯文哲出來這一個月，很怕見到人群，人一多就感受莫名壓力。楊聰才診所院長楊聰財，經歷長期隔離，出現此現象是可以理解的。（取自陳佩琪臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕陳佩琪指柯文哲被關到全身是病，精神委靡，出來這一個月，他常跟她說直到現在，他還是很怕見到人群，人一多就感受莫名壓力。楊聰才診所院長楊聰財表示，臨床上這是很常出現的狀況，特別是在經歷長期隔離、高壓或創傷性事件之後。

陳佩琪在臉書上指出，柯文哲到了拱天宮拜拜，遇到大批支持者要求留影合照，他一時沒法適應人群，又受到監控中心的關切，原本安排在那附近用餐的，後來飯也不吃了，相也不拍了， 趕緊離開，打道回到市區內。

請繼續往下閱讀...

楊聰才表示，柯文哲長期被羈押、身體疾病、精神委靡、以及在被「監控中心關切」後產生的強烈壓力感和迴避行為，都顯示出個案可能存在高度警覺和迴避的創傷反應。對人群的害怕可能源於對「不安全」或「被控制」情境的連結。

他認為，柯文哲要從「認知重建」、「暴露療法」、「眼動減敏與再處理」、「放鬆技巧與專注/正念」等進行認知行為療法；若再無改善，可以至身心科就診，建議可仰賴藥物治療，如抗憂鬱藥物、抗焦慮藥物等減輕社交焦慮和恐慌症狀的嚴重程度。

在生活調劑與自我照顧上，楊聰才建議，確保充足睡眠、均衡飲食和規律運動，以促進整體身心健康；獲得家人、朋友或支持團體的理解與陪伴，不要獨自面對恐懼；在專業人士或信任的人陪同下，從低壓力的社交情境開始，慢慢增加與人群接觸的頻率與時間。

