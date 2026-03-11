健康網》于美人背部拉傷急就醫 醫：8成下背痛屬「這類型」

于美人（右）參加金曲歌后張秀卿的記者會，自曝因練習造成「背部拉傷」。嘉基指出，必要時冷熱敷以減輕疼痛。（記者陳奕全攝）

〔健康頻道／綜合報導〕綜藝大姐大于美人跛腳力挺金曲歌后張秀卿，自曝因練舞「背部拉傷」，只能穿球鞋出席歌后記者會，未料記者會還未結束又前往醫院治療。根據嘉義基督教醫院衛教資料指出，約2/3的人曾罹患下背痛，一年內下背痛的發生率約為15-35％。

于美人帶傷出席並指出，為節目練舞，沒想到熱身不夠，練一下就閃到，本想忍一下就好，卻沒想到疼痛加劇。

請繼續往下閱讀...

嘉基表示，將明顯或確定的脊柱受傷或重大疾病排除後，其他一般性的下背疼痛稱為非特殊性下背痛，8成以上的下背痛屬於此類，如肌肉或肌腱拉傷或發炎。依疼痛時間分為3類：

●急性：短於6週。

●亞急性：介於6-12週。

●慢性：大於12週。

于美人因下背痛，穿著球鞋出席金曲歌后張秀卿的記者會。（記者陳奕全攝）

至於下背痛的成因，嘉基指出，大多與背部肌肉的扭拉傷、肌肉疲勞無力有關。原因可能是姿勢不良、長時間維持同一姿勢、過度或重複使用腰椎、負重等。不過，提醒要注意，腰椎承受身體重量，需要靠椎間盤的緩衝，吸收加諸於脊椎骨上的負荷，一旦椎間盤磨損或突出，就會引起各種障礙與疼痛。如腰部脊椎、肌肉與韌帶受傷，使得神經構造也受到傷害或壓迫，讓病痛或症狀不再只是停留於腰部，而是往下傳到大腿與小腿。

嘉基強調，必要時冷熱敷以減輕疼痛，肌肉拉傷或痙攣的下背痛患者，可先用冰敷減輕疼痛，每天3-4次，每次約15分鐘。下背痛經過48小時，受傷部位不再出血或腫脹時，可以用電毯、熱水袋、泡熱水澡促進血液循環和放鬆肌肉；如果仍覺得冰敷比較舒服，可以繼續用，或者冷熱敷交替。

嘉基建議，改善核心肌群（尤其是腹肌與背肌）的肌力、肌耐力和柔軟度。要規律從事有氧運動（如快走）、阻力訓練和伸展操，逐漸全面性改善體適能。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法