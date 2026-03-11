讓愛在生命終章閃耀 抗癌女鬥士捐眼角膜為2人帶來重見光明希望

上個月16日是黃女士的生日，母親和先生及兒子準備了漂亮的花束送給她，陪她在病房溫馨慶生，留下珍貴的畫面與回憶。（圖由家屬提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗一名52歲黃女士與乳癌奮戰多年，在生命最後階段選擇入住衛生福利部苗栗醫院安寧病房，並在醫護團隊與家人的陪伴下，做出捐贈眼角膜的決定。月初，黃女士離世，苗栗醫院與台中榮總醫療團隊合作，順利完成眼角膜捐贈程序，讓她的大愛在生命終章持續發光，為2位等待移植的患者帶來重見光明的希望。

黃女士生於苗栗縣公館鄉，個性溫柔善良、勤奮上進，曾任職於資訊網路產業。與任教職的丈夫徐煥昇成婚後，相夫教子，全心支持先生投入客家文化與語言推廣，並陪伴兒子偲祐成長。其後亦投入教育工作，於偏鄉學校從事學習扶助教學，以愛心與耐心陪伴學生學習。

2021年黃女士確診罹患癌症，抗癌歷程艱辛，歷經多次化療仍堅毅面對，始終以積極與樂觀的態度迎向每一天，並立願器官捐贈，期盼能在生命的最後仍為他人帶來幫助。今年3月1日，黃女士離世，苗醫與中榮團隊以嚴謹且莊重的態度進行摘取手術，在符合醫學規範與流程的前提下，圓滿完成捐贈，為兩名等待移植的患者帶來重見光明的機會。

苗栗醫院院長徐國芳對此深感敬佩地表示，黃女士在生命的最後一哩路，選擇將角膜留在人間，這不僅是個人的奉獻，更詮釋了安寧療護的核心價值。他指出，安寧療護並非放棄治療，而是將醫療重心轉向陪伴與尊重，讓病人在生命最後一段旅程中能夠安詳、有尊嚴地走完人生。而器官與組織捐贈，則是讓生命轉化為另一種形式延續。當一個人的愛與善念化為他人的希望，也讓社會形成正向的生命循環。

