自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

讓愛在生命終章閃耀 抗癌女鬥士捐眼角膜為2人帶來重見光明希望

2026/03/11 14:39

上個月16日是黃女士的生日，母親和先生及兒子準備了漂亮的花束送給她，陪她在病房溫馨慶生，留下珍貴的畫面與回憶。（圖由家屬提供）

上個月16日是黃女士的生日，母親和先生及兒子準備了漂亮的花束送給她，陪她在病房溫馨慶生，留下珍貴的畫面與回憶。（圖由家屬提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗一名52歲黃女士與乳癌奮戰多年，在生命最後階段選擇入住衛生福利部苗栗醫院安寧病房，並在醫護團隊與家人的陪伴下，做出捐贈眼角膜的決定。月初，黃女士離世，苗栗醫院與台中榮總醫療團隊合作，順利完成眼角膜捐贈程序，讓她的大愛在生命終章持續發光，為2位等待移植的患者帶來重見光明的希望。

黃女士生於苗栗縣公館鄉，個性溫柔善良、勤奮上進，曾任職於資訊網路產業。與任教職的丈夫徐煥昇成婚後，相夫教子，全心支持先生投入客家文化與語言推廣，並陪伴兒子偲祐成長。其後亦投入教育工作，於偏鄉學校從事學習扶助教學，以愛心與耐心陪伴學生學習。

2021年黃女士確診罹患癌症，抗癌歷程艱辛，歷經多次化療仍堅毅面對，始終以積極與樂觀的態度迎向每一天，並立願器官捐贈，期盼能在生命的最後仍為他人帶來幫助。今年3月1日，黃女士離世，苗醫與中榮團隊以嚴謹且莊重的態度進行摘取手術，在符合醫學規範與流程的前提下，圓滿完成捐贈，為兩名等待移植的患者帶來重見光明的機會。

苗栗醫院院長徐國芳對此深感敬佩地表示，黃女士在生命的最後一哩路，選擇將角膜留在人間，這不僅是個人的奉獻，更詮釋了安寧療護的核心價值。他指出，安寧療護並非放棄治療，而是將醫療重心轉向陪伴與尊重，讓病人在生命最後一段旅程中能夠安詳、有尊嚴地走完人生。而器官與組織捐贈，則是讓生命轉化為另一種形式延續。當一個人的愛與善念化為他人的希望，也讓社會形成正向的生命循環。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中