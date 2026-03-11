初期腎病照護給付點值低！醫師公會籲提高給付 放寬用藥接軌國際

醫師公會全聯會理事長陳相國呼籲，目前健保署對於早期腎病相關照護計劃的健保點值給付偏低，與第一線醫療人員付出不成比例，呼籲健保署提高給付點值。（厚生會提供）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣面臨超高齡社會與慢性腎臟病（CKD）年輕化的雙重挑戰，醫師公會全聯會理事長陳相國指出，基層診所、社區醫療網絡已是長期慢性病管理的第一防線，但目前健保署對於相關計畫的健保點值給付偏低，與第一線醫療人員付出不成比例，呼籲健保署提高給付點值，增加基層診所加入相關計畫的誘因。

厚生會榮譽會長劉建國指出，台灣每10人就有1人罹患慢性腎臟病，全台粗估有200萬名患者，65歲以上慢性腎病盛行率更達到37.2%，是我國一大公衛挑戰，需要更大的力量推動政策與防治作為，才能加速找出確診病患，並及早投入治療與追蹤。

陳相國指出，政府持續推動888大家醫計畫，基層診所和社區醫療網絡已成為長期慢性病管理的第一道防線，而目前全國有1700多家診所加入慢腎照護，健保署多年來也持續推動初期慢性腎臟病（Early CKD）照護整合（P4P）計畫。

不過，陳相國認為，相關計劃提供的健保給付點值偏低，與臨床照顧與衛教所花費的時間、人力不成比例，健保署應提高慢性腎病P4P照護計畫點數、減少計劃間排擠情況，鼓勵更多基層診所投入Early CKD的長期追蹤與衛教，提升整體的照護覆蓋率。

成大醫院內科部副部主任宋俊明也提到，慢性腎病目前已有藥物可用，其中SGLT2抑制劑等新藥已獲得健保給付，保護腎臟的效果相當明顯，但患者需要加入照護計劃才能領藥，且目前我國對於非糖尿病慢性腎臟病的健保給付條件與國際指引存在落差，範圍偏向晚期，跟世界上的很多指引還是稍嫌保守。

因此，宋俊明建議，在實證基礎下，健保署應與專家討論是否將用藥給付條件、適應證放寬，嘉惠更多潛在可能有腎臟病惡化風險的患者，也避免患者因為無法即時使用正規藥物，轉而尋求非正統醫學作法，反而耽誤病情。

對於相關訴求，健保署副署長張禹斌回應，目前健保署根據腎病不同階段，提供不同的照護計劃，從糖尿病防治計劃到早期腎病防治、末期腎病照護等，若還是無法阻止患者病況惡化，最後則有透析相關照護計劃，而台灣洗腎患者的5年存活率都高於國際指標。

張禹斌說，對於Early CKD相關點值給付、獎勵計劃等，健保署會再行討論，今年照護計畫今年尚未修正，建議全聯會可以在相關會議提出修正並進一步討論，今年9月討論明年健保總額時，也會嘗試與健保委員溝通，給付放寬接軌國際指引的討論會再依據程序進行討論。

