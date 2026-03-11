攝護腺癌精準治療新突破！ 「智能螺旋刀」如GPS鎖定腫瘤

奇美醫學中心引進新一代智能螺旋刀，放入金針作為治療定位基準，精確打擊攝護腺癌。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美醫學中心引進新一代的放射治療系統「智能螺旋刀」，搭配在攝護腺癌病患身上植入微小金針，結合即時影像對位與追蹤技術，猶如安裝專屬的GPS，更精準打擊惡性腫瘤，也降低周邊器官組織受到傷害的風險。

奇美醫學中心副院長郭行道說，攝護腺惡性腫瘤居台灣男性癌症發生率的前3名，若有小便不順，甚至血尿等問題，應立刻就診、檢查，而新引進的智能螺旋刀，對於病患是一大福音，可即時監測並定位修正，讓放射線治療更精準。

奇美放射腫瘤部長何聖佑表示，70歲林姓男子被檢查出罹患攝護腺癌，經跨專科醫療團隊評估，決定採新一代智能螺旋刀搭配即時追蹤技術，先放入4根金針做為標記，即時監測，克服傳統易因位置變化而產生的偏差問題，確保能精準地接受高劑量照射，且單次療程時間縮短至30分鐘內。

何聖佑強調，面對各種癌症時，放射治療的角色日益重要，但過去有些民眾的經驗是病好了，但周邊正常組織或器官因受到傷害而出現副作用，醫療團隊執行過程中，要更精確地將惡性腫瘤除掉，有效掌握器官位移成了最大挑戰。

何聖佑提到，人體器官會隨呼吸、腸胃蠕動或膀胱充盈等產生位移，會讓傳統放療方式因此影響精準度，而透過導入即時追蹤系統，能確切掌握腫瘤動所在，且同步修正，降低周邊正常組織受輻射傷害的風險。

何聖佑指出，治療過程中，系統會持續自動拍攝影像，一旦偵測到腫瘤因器官蠕動而產生位置偏差時，就會即時調整放射線方向，精確打擊，針對攝護腺癌，能有效降低鄰近膀胱與直腸等正常組織受到不必要的風險，避免血尿、血便等副作用。

除了攝護腺癌之外，奇美醫學中心的新一代智能螺旋刀，結合即時影像與追蹤技術，也能精準應用於肺癌、肝癌，以及多部位腫瘤的治療。

尤其對體力不佳或容易疼痛的病人而言，因較難忍受長時間維持固定姿勢接受放療，新一代智能螺旋刀在即時追蹤與動態修正技術輔助下，也提升照射效率，時間減半，且維持高品質的效果。

