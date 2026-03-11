原民瑞芳區文健站升級 非原民也加入多元文化

非原民Hana取得文健站志工證，為長者量血壓、體溫等，顧原民健康。（新北市政府提供）

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市原住民瑞芳區文化健康站，今（11）天起由馬耀文化藝術團承接辦理，服務升級，由每週3日提升為每週5日，其中有2位非原住民加入，學習交流不同文化，其中1位長者並取得文健站志工證，協助長者測量血壓、體溫及體重，照顧長者健康。

瑞芳區原住民約1200位，55歲以上族人約322人，瑞芳區文健站設在瑞濱市民活動中心，規劃多元文化課程與健康活動，如拼貼畫、紙藝創作及黏土手作課，也包括傳統文化分享和傳統歌謠教學等，並提供照顧服務。

請繼續往下閱讀...

瑞芳文健站23位長者有2位是非原住民，起初2人只是好奇，了解文健站的工作內容後也加入文健站，認識了很多以前不知道的野菜及料理，並積極參與文健站各項活動，如成果展、槌球聯誼賽，也參加每年瑞芳區原住民族歲時祭儀，學習不同族群傳統舞蹈及歌曲，原住民長者主動幫2人取了阿美族名字Hana和Panay，其中1人積極取得文健站志工證，協助測量血壓、體溫及體重，融入其中，照顧長者健康。

新北原住民局長Siku Yaway林瑋茜表示，為讓部落長者在都市中仍保有文化歸屬感與熟悉的生活節奏，因此持續布建文化健康站，希望在都會區，原住民族文化仍能延續，長者也能發揮所長。

新北市瑞芳工作站升級，每週服務5天。（新北市政府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法