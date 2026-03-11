自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

原民瑞芳區文健站升級 非原民也加入多元文化

2026/03/11 14:39

非原民Hana取得文健站志工證，為長者量血壓、體溫等，顧原民健康。（新北市政府提供）

非原民Hana取得文健站志工證，為長者量血壓、體溫等，顧原民健康。（新北市政府提供）

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市原住民瑞芳區文化健康站，今（11）天起由馬耀文化藝術團承接辦理，服務升級，由每週3日提升為每週5日，其中有2位非原住民加入，學習交流不同文化，其中1位長者並取得文健站志工證，協助長者測量血壓、體溫及體重，照顧長者健康。

瑞芳區原住民約1200位，55歲以上族人約322人，瑞芳區文健站設在瑞濱市民活動中心，規劃多元文化課程與健康活動，如拼貼畫、紙藝創作及黏土手作課，也包括傳統文化分享和傳統歌謠教學等，並提供照顧服務。

瑞芳文健站23位長者有2位是非原住民，起初2人只是好奇，了解文健站的工作內容後也加入文健站，認識了很多以前不知道的野菜及料理，並積極參與文健站各項活動，如成果展、槌球聯誼賽，也參加每年瑞芳區原住民族歲時祭儀，學習不同族群傳統舞蹈及歌曲，原住民長者主動幫2人取了阿美族名字Hana和Panay，其中1人積極取得文健站志工證，協助測量血壓、體溫及體重，融入其中，照顧長者健康。

新北原住民局長Siku Yaway林瑋茜表示，為讓部落長者在都市中仍保有文化歸屬感與熟悉的生活節奏，因此持續布建文化健康站，希望在都會區，原住民族文化仍能延續，長者也能發揮所長。

新北市瑞芳工作站升級，每週服務5天。（新北市政府提供）

新北市瑞芳工作站升級，每週服務5天。（新北市政府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中