健康網》尿意一來不受控？ 醫揭膀胱過動警訊：夜尿別超過這次數

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋表示，夜尿頻繁、尿急到快來不及，卻又排不乾淨、白天排尿次數多，恐是膀胱過動警訊，應提高警覺；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否常在夜裡被尿意打斷睡眠，急忙跑向廁所，卻總覺得膀胱好像不聽使喚？內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋表示，這種尿急到快來不及，卻又排不乾淨的感覺，很可能是膀胱過動的警訊。通常會出現的症狀，包括：深夜頻繁起床超過2次、尿急到幾乎來不及忍、白天排尿次數達8次以上，提醒可先記錄次數和尿量，並提高警覺，必要時尋求診斷與治療，才能讓生活恢復正常節奏。

江佩璋於臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」發文指出，很多人以為膀胱不受控只是年紀增長的自然現象，卻忽略了頻繁的尿急和尿頻不僅影響睡眠，也讓白天精神不濟，生活品質大打折扣，甚至可能是膀胱過動的警訊。提醒若出現深夜頻繁起床、尿急到幾乎來不及忍、白天排尿次數多，建議先從記錄3天的排尿次數和尿量開始，只要白天排尿超過8次、晚上起床2次以上，就應提高警覺。

此外，江佩璋也於臉書粉專發文說明，當壓力荷爾蒙作用於膀胱時，可能讓神經末梢變得較敏感，甚至出現輕微發炎反應，使得膀胱肌肉（逼尿肌）產生不自主收縮。此時即使膀胱內尿量不多，大腦仍可能將訊號解讀為強烈尿意，形成頻尿或尿急情形。

江佩璋也建議，若出現上述狀況，可先從改善生活習慣著手，包括：1.出現尿意時，先深呼吸幾次，分散注意力，稍微延後3-5分鐘再去上廁所；2.壓力大時，應減少咖啡、手搖飲等提神飲品，避免咖啡因與高糖分對於膀胱黏膜的影響，改以白開水或無糖飲品為主；3.找一個自在舒適的空間，專注感受呼吸時腹部起伏，讓注意力輕柔地停留在鼻尖，幫助大腦與自律神經重新開機。

江佩璋提醒，出現膀胱過動其實是身體發出的警訊，若伴隨尿痛、血尿或突然失控的尿意，建議應立即就醫，千萬不要忽視，及早診斷和治療，才能恢復正常生活節奏。

