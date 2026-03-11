自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》尿意一來不受控？ 醫揭膀胱過動警訊：夜尿別超過這次數

2026/03/11 15:23

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋表示，夜尿頻繁、尿急到快來不及，卻又排不乾淨、白天排尿次數多，恐是膀胱過動警訊，應提高警覺；情境照。（圖取自freepik）

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋表示，夜尿頻繁、尿急到快來不及，卻又排不乾淨、白天排尿次數多，恐是膀胱過動警訊，應提高警覺；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否常在夜裡被尿意打斷睡眠，急忙跑向廁所，卻總覺得膀胱好像不聽使喚？內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋表示，這種尿急到快來不及，卻又排不乾淨的感覺，很可能是膀胱過動的警訊。通常會出現的症狀，包括：深夜頻繁起床超過2次、尿急到幾乎來不及忍、白天排尿次數達8次以上，提醒可先記錄次數和尿量，並提高警覺，必要時尋求診斷與治療，才能讓生活恢復正常節奏。

江佩璋於臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」發文指出，很多人以為膀胱不受控只是年紀增長的自然現象，卻忽略了頻繁的尿急和尿頻不僅影響睡眠，也讓白天精神不濟，生活品質大打折扣，甚至可能是膀胱過動的警訊。提醒若出現深夜頻繁起床、尿急到幾乎來不及忍、白天排尿次數多，建議先從記錄3天的排尿次數和尿量開始，只要白天排尿超過8次、晚上起床2次以上，就應提高警覺。

此外，江佩璋也於臉書粉專發文說明，當壓力荷爾蒙作用於膀胱時，可能讓神經末梢變得較敏感，甚至出現輕微發炎反應，使得膀胱肌肉（逼尿肌）產生不自主收縮。此時即使膀胱內尿量不多，大腦仍可能將訊號解讀為強烈尿意，形成頻尿或尿急情形。

江佩璋也建議，若出現上述狀況，可先從改善生活習慣著手，包括：1.出現尿意時，先深呼吸幾次，分散注意力，稍微延後3-5分鐘再去上廁所；2.壓力大時，應減少咖啡、手搖飲等提神飲品，避免咖啡因與高糖分對於膀胱黏膜的影響，改以白開水或無糖飲品為主；3.找一個自在舒適的空間，專注感受呼吸時腹部起伏，讓注意力輕柔地停留在鼻尖，幫助大腦與自律神經重新開機。

江佩璋提醒，出現膀胱過動其實是身體發出的警訊，若伴隨尿痛、血尿或突然失控的尿意，建議應立即就醫，千萬不要忽視，及早診斷和治療，才能恢復正常生活節奏。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中