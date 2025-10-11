自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》睡前酒醒來更累 醫揭5大錯誤催眠

2025/10/11 22:43

光線會讓生理時鐘誤判「夜未深」，抑制褪黑素分泌，讓你徘徊在淺睡之間；圖為情境照。（圖取自freepik）

光線會讓生理時鐘誤判「夜未深」，抑制褪黑素分泌，讓你徘徊在淺睡之間；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人為了追求「一夜好眠」，睡前點小夜燈、吞褪黑素、跑步放鬆、喝杯小酒助眠，結果醒來卻更累！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」提醒，這些看似溫柔的習慣，其實正悄悄「切碎你的夜晚」，讓大腦與身體誤以為還沒該睡，閉著眼，身體卻繼續加班運作。

1. 小夜燈的溫柔讓你只能淺睡

怕黑沒錯，但光線對睡眠的干擾卻很真實。即使是一絲微亮，也可能讓生理時鐘誤判「夜未深」，抑制褪黑素分泌，讓你徘徊在淺睡之間。改善方法：睡覺盡量全黑，若需起夜，可改用貼地暖黃微光、不直射眼睛；遮光窗簾與眼罩是高CP值的助眠神器。

2. 「硬躺」把床變成焦慮現場

你是不是也常「不睡也要躺著」？醫師指出，長時間清醒地躺在床上，大腦會把「床」與「焦慮、清醒」綁在一起，導致一上床就開始胡思亂想。改善方法：20分鐘未入睡就先起來，別滑手機，可翻書、泡溫水、聽緩慢音樂，困意回來再上床，讓「床」只與睡覺或親密連結。

3. 靠褪黑素「關機」吃錯更累

褪黑素只是夜晚信號，不是麻醉劑。過量或時間錯誤，會導致「褪黑素宿醉」，出現頭昏、白天疲倦等副作用。改善方法：0.3～1毫克通常已足夠，睡前30～60分鐘服用；更重要的是保持規律作息、遠離藍光，讓身體自己「接回夜晚」。

長時間清醒地躺在床上，大腦會把「床」與「焦慮、清醒」綁在一起，導致一上床就開始胡思亂想；圖為情境照。（圖取自freepik）

長時間清醒地躺在床上，大腦會把「床」與「焦慮、清醒」綁在一起，導致一上床就開始胡思亂想；圖為情境照。（圖取自freepik）

4. 睡前猛運動 身體以為在打仗

許多人以為運動能放鬆助眠，卻忽略「高強度運動」會讓交感神經興奮、心跳加速，反而難入睡。改善方法：劇烈運動應在睡前4小時前結束；若只能夜間運動，至少提早2小時收操。想助眠可改成睡前瑜伽、伸展或冥想。

5. 晚安酒讓你倒下 再半夜清醒

「睡前小酌」其實是假象。酒精雖能快速入睡，但會打亂睡眠週期，讓人半夜驚醒、夢少情緒亂。久而久之，還可能「戒不掉酒就難睡」。改善方法：別靠酒助眠，可用熱牛奶、熱水澡、深呼吸或冥想代替，建立自己的「睡前儀式」。

真正的好睡 不靠蠻力

想一夜好眠，不是「多做點什麼」，而是「少做錯的事」。黃軒醫師建議：「關掉那盞燈、停掉那杯酒、放下那顆藥、把運動挪早一點。讓夜晚回歸安靜，讓床成為被接住的地方。」願每個夜晚，都能睡得像一首慢歌，節奏不複雜、音量不大，但每一拍都穩穩落在心上。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

