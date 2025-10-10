豐原醫院罕見血型產婦平安分娩 母嬰喜迎國慶

豐原醫院產婦陳媽媽屬於「Rh陰性血型」，平安產下國慶女寶寶。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕今（10）日國慶日，衛生福利部豐原醫院誕生一名國慶女寶寶。產婦陳媽媽屬於「Rh陰性血型」，在醫療團隊的專業照護下，母嬰皆安。豐原醫院婦產科主任張崑敏指出，除了常見的ABO血型系統，還有Rh血型系統，在台灣Rh陰性人口比例不到千分之三，極為罕見。

張崑敏表示，當Rh陰性血型孕婦懷有Rh陽性胎兒時，若胎兒紅血球進入母體，可能刺激母體產生抗Rh抗體，造成下一次懷孕時出現新生兒溶血、胎兒水腫，甚至胎死腹中的嚴重狀況。因此，醫療依指引建議Rh陰性產婦應於產後72小時內注射免疫球蛋白（Anti-D），以預防併發症。

請繼續往下閱讀...

張崑敏表示，此次在國慶日出生的寶寶，經檢測為Rh陽性。院方依照指引，替產婦完成免疫球蛋白注射，確保未來再次懷孕的安全性；同時，新生兒也接受嚴密觀察。

豐原醫院兒科主任馬志豪表示，Rh陰性母親所生的Rh陽性新生兒，出生後容易出現新生兒黃疸與溶血性疾病，必須在24小時內密切監測膽紅素指數與活動力，除了鼓勵媽媽盡早進行母乳哺餵外，必要時會採取照光治療，幫助寶寶代謝，避免病情惡化。

陳媽媽說，這是她的第二個孩子，醫師原先預估可能在國慶連假前後生產，結果恰巧趕上國慶日，全家人覺得特別有紀念價值，孩子的生日將與全國同慶，第一胎男孩已經1歲多，很期待女嬰出生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法