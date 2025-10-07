自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》掉髮、白髮救星來了 營養師推「芝麻燕麥奶」

2025/10/07 12:26

「芝麻燕麥奶」由芝麻、燕麥、紅棗、鮮奶組成；圖為示意圖。（圖擷取自孫語霙臉書）

「芝麻燕麥奶」由芝麻、燕麥、紅棗、鮮奶組成；圖為示意圖。（圖擷取自孫語霙臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕頭髮越來越少、白頭髮越來越多？別急著染或植髮！營養師孫語霙在臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」分享一款簡單又養髮的飲品「芝麻燕麥奶」，不但能補充抗氧化營養素、還能從根本改善掉髮與早白問題，由芝麻、燕麥、紅棗、鮮奶組成，香濃滑順。

孫語霙指出，黑芝麻富含花青素與維生素E，能抵抗自由基、延緩細胞老化；燕麥則擁有豐富維生素B群，是長頭髮不可或缺的基礎營養來源。此外，加入紅棗能補鐵、維生素C幫助吸收，而鮮奶中的蛋白質更能滋養髮根，讓頭髮「源源不絕地生長」。

黑芝麻富含花青素與維生素E，能抵抗自由基；圖為示意圖。（圖取自freepik）

黑芝麻富含花青素與維生素E，能抵抗自由基；圖為示意圖。（圖取自freepik）

芝麻燕麥奶食譜

食材：黑芝麻30g、即食燕麥40g、水600ml、鮮奶200ml（可加入去籽紅棗增香養氣）。

作法：

1、將黑芝麻、燕麥、紅棗放入破壁機中，加入水600ml。

2、啟動米糊模式打勻（若用果汁機，打好後倒入鍋中煮滾）。

3、最後加入鮮奶攪拌均勻即可飲用。

孫語霙提醒，這款「芝麻燕麥奶」營養細緻、吸收快，每天早晨或下午喝一杯，不僅讓頭髮更健康，還能養顏抗老、由內而外變年輕！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中