健康網》掉髮、白髮救星來了 營養師推「芝麻燕麥奶」

「芝麻燕麥奶」由芝麻、燕麥、紅棗、鮮奶組成；圖為示意圖。（圖擷取自孫語霙臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕頭髮越來越少、白頭髮越來越多？別急著染或植髮！營養師孫語霙在臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」分享一款簡單又養髮的飲品「芝麻燕麥奶」，不但能補充抗氧化營養素、還能從根本改善掉髮與早白問題，由芝麻、燕麥、紅棗、鮮奶組成，香濃滑順。

孫語霙指出，黑芝麻富含花青素與維生素E，能抵抗自由基、延緩細胞老化；燕麥則擁有豐富維生素B群，是長頭髮不可或缺的基礎營養來源。此外，加入紅棗能補鐵、維生素C幫助吸收，而鮮奶中的蛋白質更能滋養髮根，讓頭髮「源源不絕地生長」。

黑芝麻富含花青素與維生素E，能抵抗自由基；圖為示意圖。（圖取自freepik）

芝麻燕麥奶食譜

食材：黑芝麻30g、即食燕麥40g、水600ml、鮮奶200ml（可加入去籽紅棗增香養氣）。

作法：

1、將黑芝麻、燕麥、紅棗放入破壁機中，加入水600ml。

2、啟動米糊模式打勻（若用果汁機，打好後倒入鍋中煮滾）。

3、最後加入鮮奶攪拌均勻即可飲用。

孫語霙提醒，這款「芝麻燕麥奶」營養細緻、吸收快，每天早晨或下午喝一杯，不僅讓頭髮更健康，還能養顏抗老、由內而外變年輕！

