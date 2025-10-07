限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》掉髮、白髮救星來了 營養師推「芝麻燕麥奶」
〔健康頻道／綜合報導〕頭髮越來越少、白頭髮越來越多？別急著染或植髮！營養師孫語霙在臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」分享一款簡單又養髮的飲品「芝麻燕麥奶」，不但能補充抗氧化營養素、還能從根本改善掉髮與早白問題，由芝麻、燕麥、紅棗、鮮奶組成，香濃滑順。
孫語霙指出，黑芝麻富含花青素與維生素E，能抵抗自由基、延緩細胞老化；燕麥則擁有豐富維生素B群，是長頭髮不可或缺的基礎營養來源。此外，加入紅棗能補鐵、維生素C幫助吸收，而鮮奶中的蛋白質更能滋養髮根，讓頭髮「源源不絕地生長」。
請繼續往下閱讀...
芝麻燕麥奶食譜
食材：黑芝麻30g、即食燕麥40g、水600ml、鮮奶200ml（可加入去籽紅棗增香養氣）。
作法：
1、將黑芝麻、燕麥、紅棗放入破壁機中，加入水600ml。
2、啟動米糊模式打勻（若用果汁機，打好後倒入鍋中煮滾）。
3、最後加入鮮奶攪拌均勻即可飲用。
孫語霙提醒，這款「芝麻燕麥奶」營養細緻、吸收快，每天早晨或下午喝一杯，不僅讓頭髮更健康，還能養顏抗老、由內而外變年輕！
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應