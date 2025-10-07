自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》「內臟脂肪」最怕你做3件事！ 綠茶、普洱茶超燃脂

2025/10/07 07:24

綠茶的茶多酚能促進脂肪燃燒、抑制脂肪吸收；示意圖。（圖取自freepik）

綠茶的茶多酚能促進脂肪燃燒、抑制脂肪吸收；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕想瘦卻怎麼都瘦錯地方？最難纏的「內臟脂肪」其實是許多人減重路上的隱形敵人！翰醫堂中醫診所醫師林歆佑在臉書專頁「翰醫堂 中醫診所」提醒，只要掌握3個小習慣：美日30分鐘有氧、不宵夜、維持12小時空腹、多喝綠茶、普洱茶，就能一步步擊退內臟脂肪，重拾輕盈體態。

林歆佑指出，內臟脂肪堆積不只影響外型，更會提高三高、脂肪肝等慢性病風險。想讓它乖乖消退，關鍵就在這3招：

1、每天30分鐘有氧運動

跑步、快走、跳繩、騎車都有效！只要達到「有喘、有流汗」的程度，才能真正啟動燃脂模式。

跑步也能幫助燃脂；圖為情境照。（圖取自freepik）

跑步也能幫助燃脂；圖為情境照。（圖取自freepik）

2、拒絕宵夜 維持12小時空腹期

晚餐後不再進食，讓身體進入「脂肪代謝時段」，幫助內臟脂肪自然被消耗。

3、天天喝綠茶、普洱茶

茶多酚能促進脂肪燃燒、抑制脂肪吸收，是天然又實惠的「減脂神助攻」。

林歆佑提醒，持之以恆才是關鍵，只要願意從小習慣開始改變，一週就能感覺腰圍變緊的褲子慢慢變鬆，讓身體輕盈、健康又顯瘦！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中