健康網》「內臟脂肪」最怕你做3件事！ 綠茶、普洱茶超燃脂

綠茶的茶多酚能促進脂肪燃燒、抑制脂肪吸收；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕想瘦卻怎麼都瘦錯地方？最難纏的「內臟脂肪」其實是許多人減重路上的隱形敵人！翰醫堂中醫診所醫師林歆佑在臉書專頁「翰醫堂 中醫診所」提醒，只要掌握3個小習慣：美日30分鐘有氧、不宵夜、維持12小時空腹、多喝綠茶、普洱茶，就能一步步擊退內臟脂肪，重拾輕盈體態。

林歆佑指出，內臟脂肪堆積不只影響外型，更會提高三高、脂肪肝等慢性病風險。想讓它乖乖消退，關鍵就在這3招：

1、每天30分鐘有氧運動

跑步、快走、跳繩、騎車都有效！只要達到「有喘、有流汗」的程度，才能真正啟動燃脂模式。

跑步也能幫助燃脂；圖為情境照。（圖取自freepik）

2、拒絕宵夜 維持12小時空腹期

晚餐後不再進食，讓身體進入「脂肪代謝時段」，幫助內臟脂肪自然被消耗。

3、天天喝綠茶、普洱茶

茶多酚能促進脂肪燃燒、抑制脂肪吸收，是天然又實惠的「減脂神助攻」。

林歆佑提醒，持之以恆才是關鍵，只要願意從小習慣開始改變，一週就能感覺腰圍變緊的褲子慢慢變鬆，讓身體輕盈、健康又顯瘦！

