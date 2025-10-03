台灣嬰幼兒死亡率近日本3倍 台大兒醫院長：少子化是改善兒科醫療契機

台大兒童醫院今年首次拍攝短片，盼讓社會重新認識兒科價值。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內少子化趨勢下，兒科常被視為夕陽科別，台大兒童醫院院長李旺祚直言，這是一種誤解，「少子化永遠不是最重要的議題，反而是讓我們有更多機會把每個小朋友的照顧做得更好。」他強調，台灣投入兒童醫療的經費遠低於日本與韓國，這也是台灣嬰幼兒死亡率將近日本3倍的重要原因！

為了讓社會重新認識兒科價值，台大兒童醫院今年首次拍攝短片。李旺祚今（3日）受訪時表示，一個兒科醫師的一念之間，可能改變一個小朋友的一輩子，影片要傳達的是兒科醫師的社會價值與影響力。

李旺祚說，外界談到兒科，第一反應往往是「少子化很辛苦」，但真正的問題在於政府長期投入不足，導致台灣嬰幼兒死亡率偏高，也讓許多年輕醫師看不到希望，如果資源投入夠，少子化時代反而能讓孩子獲得更好照顧，逐年降低死亡率。

談到醫師招募，李旺祚坦言，前（2023）年情況不佳，但去（2024）年已有回升，許多醫學生在兒科見習時深受感動，對兒童醫療充滿熱情，只要看到希望，看到兒科的使命與社會責任，他們仍然很願意加入。

台大兒童醫院拍攝的短片約4分鐘，長版預計10月底舉行記者會發布，並將邀請病童與家長現身，分享親身經歷。李旺祚強調，少子化不該被視為兒科沒落，而是政府應投入更多資源在預防醫學與創新照護，兒科醫師的價值，不只是降低死亡率，更要讓孩子活得健康又快樂。台大兒童醫院影片請點我。

