健檢好好看》「腎絲球過濾率」異常 免驚！要看這些指數

禾馨民權健康管理診所臨場護理師翁昭蓉說明，若發現腎絲球過濾率出現異常，建議不要慌張，靜待複檢。（健康網合成）

〔健康頻道／綜合報導〕一名年約45歲的林女士，曾拿著報告憂心忡忡地帶著健檢報告找禾馨民權健康管理診所臨場護理師翁昭蓉，滿臉愁容；還沒坐穩椅子，劈頭就問她「怎麼辦！我的腎絲球過濾率只有70，會得到慢性腎臟病嗎？」

翁昭蓉檢視報告時說「別緊張，你先坐好。」報告指出腹部超音波腎臟結構正常，尿液檢測無蛋白尿，腎臟功能指數正常。翁昭蓉詢問，「你有做腸胃鏡檢查嗎？」對方回答「是的」，答案昭然若揭：「很可能是做了3天腸胃道準備，出現脫水情形，腎絲球過濾率受到影響。3個月後重新檢驗一次，可能就正常了。」林女在3個月後返回複診，腎絲球過濾率回到102，才讓她放下心中大石。

翁昭蓉說明，「腎絲球過濾率」為每單位時間內身體能清除體內毒素能力。通常健檢報告上提到的異常，約有2種：首先是急性期，要看是否空腹過久，近期飲食是否有變化或體內發炎；第二種慢性期，要檢視腎臟的其他功能，像是BUN（尿素氮）及肌酸酐 （Creatinine）是否有異常，或是糖尿病控制異常，以及檢視是否有蛋白尿，或是與腎絲球過濾率有關的腎性高血壓。另外，部分藥物使用會影響腎絲球過濾率。若不放心，建議可做腹部超音波確認腎臟結構。

通常健檢收到腎絲球過濾率異常也不必緊張，3個月後再複檢一次即可，期間避免空腹過久，飲食正常，腎絲球過濾率可望恢復正常，對健康不會有巨大影響。

翁昭蓉表示，身體每個數據都是環環相扣。發現腎絲球過濾率異常別緊張，還需要搭配腹部超音波、血液、尿液檢測等項目，才能正確判定是否與腎臟慢性病有關。最後提醒，平常多喝水與低鹽飲食，有健身習慣的朋友，注意蛋白質攝取量是否超量攝取。

