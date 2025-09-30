自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》光復人身心須重建 醫：1個月後是關鍵

2025/09/30 21:51

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，災民在歷經災難後，可能出現一系列的心理創傷反應。（記者王錦義攝）

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，災民在歷經災難後，可能出現一系列的心理創傷反應。（記者王錦義攝）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣走過不少多災多難，但急性壓力障礙（ASD）與創傷後壓力障礙（PTSD），常跟著這些災民，楊聰才診所院長楊聰財醫師說，造成天人永隔的悲劇，這樣的生死交關，極易引發急性壓力障礙，並可能進一步演變為創傷後壓力障礙。

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，災民在歷經災難後，可能出現一系列的心理創傷反應。這些反應不僅是情緒上的波動，更可能發展成需要專業介入的心理疾患。

楊聰財提醒，有以下症狀，請尋求心理師或身心科醫師求助。

●侵入式症狀：惡夢驚醒、腦海中不斷重現創傷畫面、因特定聲音、話語、畫面受驚嚇而有強烈生理或心理反應。

●逃避傾向：避免與創傷事件相關的人事物、地點、或情境，例如：車禍後不敢開車或坐車、聽到巨響會害怕。

●認知與情緒症狀：持續的負面情緒（如恐懼、憤怒）、對活動失去興趣、對周遭人事物產生過度罪惡感或內疚感（認為是自己不夠好才出事）、覺得與他人疏遠、不容易感受到愛。

●其他症狀：過度警覺、易受驚嚇、睡眠障礙（如失眠、盜汗、心悸、恐慌）、無法專注。

楊聰財說，急性壓力障礙與創傷後壓力障礙的症狀表現極為接近，主要的區別在於持續時間，前者症狀發生於事件後，持續3天至1個月內；後者持續超過1個月仍未改善。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中