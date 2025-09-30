限制級
健康網》光復人身心須重建 醫：1個月後是關鍵
〔健康頻道／綜合報導〕台灣走過不少多災多難，但急性壓力障礙（ASD）與創傷後壓力障礙（PTSD），常跟著這些災民，楊聰才診所院長楊聰財醫師說，造成天人永隔的悲劇，這樣的生死交關，極易引發急性壓力障礙，並可能進一步演變為創傷後壓力障礙。
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，災民在歷經災難後，可能出現一系列的心理創傷反應。這些反應不僅是情緒上的波動，更可能發展成需要專業介入的心理疾患。
楊聰財提醒，有以下症狀，請尋求心理師或身心科醫師求助。
●侵入式症狀：惡夢驚醒、腦海中不斷重現創傷畫面、因特定聲音、話語、畫面受驚嚇而有強烈生理或心理反應。
●逃避傾向：避免與創傷事件相關的人事物、地點、或情境，例如：車禍後不敢開車或坐車、聽到巨響會害怕。
●認知與情緒症狀：持續的負面情緒（如恐懼、憤怒）、對活動失去興趣、對周遭人事物產生過度罪惡感或內疚感（認為是自己不夠好才出事）、覺得與他人疏遠、不容易感受到愛。
●其他症狀：過度警覺、易受驚嚇、睡眠障礙（如失眠、盜汗、心悸、恐慌）、無法專注。
楊聰財說，急性壓力障礙與創傷後壓力障礙的症狀表現極為接近，主要的區別在於持續時間，前者症狀發生於事件後，持續3天至1個月內；後者持續超過1個月仍未改善。
