健康網》健身不只塑身！ 百萬網紅揭密：鍛鍊肌肉能強化腦力

百萬網紅卡洛斯·賈拉米洛博士表示，鍛鍊肌肉能提升記憶力和專注力。肌肉與大腦是一個整體。每一次運動，都是活化大腦的訊號；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕人人都想擁有提升智力、記憶力、專注力的方法，甚至為此砸大錢買各種補充品。身兼西班牙裔功能醫學專家的百萬網紅卡洛斯·賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）表示，你只需要你的身體，換句話說，透過訓練身體，能讓自己更聰明。

卡洛斯·賈拉米洛近期拍攝影片分享，鍛鍊肌肉能提升記憶力和專注力。他表示，臨床的神經生物學、進階生理學研究都完全證實：身體訓練，特別是肌肉訓練，可以在結構和功能層面上改變大腦。運動會刺激身體釋放多種關鍵因子，其一是「腦源性神經營養因子」（BDNF），被稱為大腦的「肥料」，能促進神經新生與大腦可塑性。此外，運動還能增加腦部血流，協助神經元獲得養分並清除廢物，使腦區間的溝通更有效率。

腸道、肌肉與大腦的三角關係

卡洛斯·賈拉米洛解釋，腸道不只是消化系統，而是免疫、荷爾蒙與神經訊號的重要樞紐。肌肉健康還與腸道菌群有密切關係，運動能改善腸道菌相的多樣性與穩定性，降低神經發炎，進而改善情緒與認知功能。人體超過80%的血清素在腸道製造，而血清素正是影響情緒、平靜與專注的重要物質。

卡洛斯·賈拉米洛引述研究說明，肌肉量愈多，認知表現愈好。在長者與年輕人身上都有相同結果。力量訓練能活化前額葉皮質，提升專注力、決策力與記憶力，並降低腦部發炎，甚至與大腦皮質厚度增加和神經連結改善有關。同時，長期研究發現，維持肌肉量與握力的人，10年後失智風險更低，認知測驗表現更好。

應該訓練哪些肌群？

民眾維持肌肉量能降低失智風險，應該從訓練哪些身體部位著手呢？卡洛斯·賈拉米洛建議，最重要的是，訓練臀肌、腿部和核心肌群。

●臀肌：身體最大肌肉，能改善姿勢與行走能力。

●腿部（股四頭肌與腿後肌）：訓練時對神經和心血管需求極高，能激活多種荷爾蒙軸線。

●核心肌群（腹部與下背部）：提供穩定性與呼吸控制，穩定神經系統調節與防跌倒，而「防跌倒」對健康長壽至關重要。

實踐方法

你不需要天天泡在健身房，重點是持續與策略：

1.每週3～4 次力量與動作控制訓練即可。

2.優先選擇複合動作（深蹲、硬舉、臥推、划船），同時訓練多組肌群。

3.循序漸進：重量不必過重，避免受傷，必要時增加次數。

4.專注技術與呼吸：良好呼吸有助於神經系統訓練。

5.重視睡眠：大腦修復與神經可塑性都在睡眠中進行。

6.均衡飲食：攝取纖維、Omega-3、抗氧化物與足量蛋白質（約1.7-1.8公克/公斤體重）。

卡洛斯·賈拉米洛總結，肌肉與大腦是一個整體。每一次運動，都是對大腦的訊號：「我活著，我在適應，我在成長。」清晰的思維、穩定的情緒、靈活的創意，這些都來自規律的訓練。這不只是健身，而是走向全面的健康。

