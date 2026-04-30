健康網》小心！明明肚子餓竟吃一點就飽 醫揭功能性消化不良警訊

耳鼻喉科診所醫師曾家承表示，飯後脹氣、易飽但檢查正常，可能與功能性消化不良有關，它可能導至住院及死亡風險上升，最好小心；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾明明胃鏡檢查正常，卻總是吃完就脹氣、噁心，甚至吃幾口就飽，可能是功能性消化不良。耳鼻喉科診所醫師曾家承引述研究指出，若反覆出現飯後飽脹、易飽，上腹疼痛灼熱，可先從少量低油飲食、避免碳酸飲料著手；若伴隨體重下降、吞嚥困難、持續嘔吐，與腸胃出血等症狀時，最好進一步檢查。

什麼是功能性消化不良？曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文分享，如果找不到結構上原因的上腹症狀組合，包含：上腹疼痛或灼熱感、飯後飽脹、吃一點點就飽，同時合併噁心、腹脹，這些是功能性消化不良常見的徵兆。它在全球盛行率約7.2%，女性大於男性1.6倍，好發於40歲以下的年輕族群。它可能引起體重下降，對食物厭惡感提升，甚至導至住院及死亡風險上升，不可不慎。

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曾家承說明，最新研究發現，這類病人並非無病呻吟，胃鏡下看似正常的黏膜，可能因接觸某些食物、毒素或腸內菌，誘發Th2免疫異常，發炎雖然輕微，但足以影響腸道下負責消化功能及和大腦溝通的「腸腦軸」的神經細胞，胃變得敏感，正常食物的量卻已「覺得」漲，胃排空也變慢。

曾家承表示，致病的危險因子包含：急性腸胃道炎、重度吸菸，以及焦慮憂鬱等。在生活調整上，他則建議，少量多餐、低油飲食，避免碳酸飲料，因不少患者在進食後1小時症狀最明顯，可透過減少刺激降低不適。若症狀持續，制酸劑（PPI）常是第一線治療，必要時也可能考慮神經調節劑、促蠕動藥物或心理治療。

曾家承提醒，一旦出現無法解釋的體重下降、吞嚥困難、持續嘔吐、腸胃出血，或年齡逾60歲伴胃癌風險因子，就不能只當消化不良看待，應進一步檢查。

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