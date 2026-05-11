健康網》肚子脹氣恐非腸胃病！ 醫：5警訊當心卵巢癌找上門

醫師鄭丞傑表示，卵巢癌早期不一定會有明顯疼痛，當腫瘤變大或影響腹腔、腸胃、膀胱周邊時，恐會讓人以為只是腸胃不舒服或泌尿問題；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕食慾差、動不動就腹悶脹氣，以為只是腸胃毛病，小心恐是癌症找上門。醫師鄭丞傑提醒，卵巢位於骨盆腔深處，發生卵巢癌時，症狀也常常不典型。當腫瘤變大或影響到腹腔、腸胃、膀胱周邊時，出現腹脹腹悶、食慾差、下腹不舒服、頻尿或尿急、消化不量或排便習慣改變，恐會讓人以為只是腸胃不舒服或泌尿問題，提醒女性應特別留意警訊。

卵巢癌5大警訊勿輕忽

鄭丞傑於臉書粉專「Cofit我的專屬營養師」、YouTube頻道「Cofit*宋晏仁醫師-初日醫學」指出，卵巢位在骨盆腔深處，卵巢癌早期不一定會有明顯疼痛，提醒應留意並記錄不適症狀。常見需要留意的症狀，包括：1.腹脹、肚子悶、腹圍變大；2.吃一點就覺得飽、食慾突然變差；3.骨盆或下腹部不舒服；4.頻尿、尿急；5.消化不良、便秘或排便習慣改變。

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5大觀察症狀多記錄

鄭丞傑表示，這些症狀很常見，多數時候仍可能是腸胃炎、腸躁症、便秘、泌尿道問題、荷爾蒙變化或其他良性原因，不代表一定是卵巢癌。但若症狀是新出現、持續存在、反覆發生或明顯與平日不同，就不建議只靠胃藥、益生菌或忍幾天觀察。他並建議，可以特別注意以下情況：

●持續2–4週仍未明顯改善。

●腸胃治療後，仍反覆不舒服或症狀越來越頻繁。

●頻尿、尿急合併下腹悶痛或腹圍變大。

●體重不明原因下降、食慾明顯變差。

●停經後、50歲以上，或有卵巢癌/乳癌家族史者，出現上述症狀應留意。

此外，鄭丞傑建議，出現不適時，日常可先記錄腹脹、易飽、頻尿、下腹悶痛出現的時間、頻率、嚴重程度，以及是否和月經週期、飲食、排便或壓力有關。如果已經看過腸胃科，治療後仍沒有改善，或症狀持續、惡化、反覆出現，可以考慮再看婦產科。

鄭丞傑提醒，切勿只靠單一症狀自我判斷，腹脹多數時候仍是腸胃問題，但若合併易飽、頻尿、腹圍變大、體重下降、食慾變差或下腹痛，就值得進一步檢查。

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