健康網》三合一快篩日本有4款 醫：快篩只能當輔助工具

「三合一家用快篩」同時可以測COVID-19、A流與B流，前台大醫師、旅日達人林氏璧表示，日本市面上至少已經有4款可以選擇；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣首款「三合一家用快篩」同時檢驗COVID-19、A流與B流，台灣最快5月底鋪貨。前台大醫師、旅日達人林氏璧表示，日本市面上至少已經有4款可以選擇。

過去台灣三合一快篩、單一流感快篩都是專業版，必須由專業人員在醫療院所操作，僅有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩有家用版，以鼻咽採檢拭子，約10分鐘得知結果。

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林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」發文分享，在日本所有經由厚生勞動省核准通過、可用於自我檢測的「一般用抗原檢查套組」，無論是單測新冠還是新冠/流感二合一，皆被列為「第一類醫藥品」，必須有藥師在場並進行說明與指導。晚間藥師下班後，藥妝店便不能販售此類試劑。

目前販售的4款快篩，大約售價在2000元日圓（約台幣400元），大部分設有調劑藥局或有藥師駐點的大型連鎖藥妝店都有販售。

根據日本厚生勞動省截至2026年5月10日的最新監測數據，日本目前的傳染病疫情以麻疹（Measles）的急遽升溫最受關注，而流感與新冠肺炎（COVID-19）則處於較穩定的下降或常態化階段。

麻疹自今（2026）年初以來感染人數急升，截至4月19日全日本累計 362例，是2025年同期的4.4倍；至於流感經歷了近10年來最嚴重的流感季後，目前疫情已趨緩。

林氏璧也提醒，快篩僅是初步篩檢的輔助工具，特別是陰性不代表一定沒有這個感染。若症狀持續加重仍應儘速就醫，由醫師依據臨床症狀與接觸史進行診斷，以掌握黃金治療期。

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