三班護病比上路時程惹議 偏鄉醫院力挺2年緩衝期

三班護病比上週五正式納入「醫療法」，衛福部規劃設置2年緩衝期，偏鄉地區醫院透過聲明力挺。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕三班護病比上週五正式納入「醫療法」，並規劃於2028年5月正式上路，但護理團體不滿時程安排，偏鄉地區醫院今（11）日共同發表聲明表示，衛福部考量護理人力補充具階段性，並須兼顧醫療服務量能與病人就醫權益，規劃緩衝期，偏鄉地區醫院表達高度肯定與堅定支持。

聲明中提到，三班護病比入法可給予醫療前線的護理夥伴實質的支持與肯定，但衛福部統計，目前急性一般病床護理人力缺口仍達3,000至5,000人，且在全國7成醫院三班護病比達標的情況下，地區醫院仍面臨高關床率的嚴峻威脅，尤其偏鄉地區醫院身處醫療資源匱乏地區，若缺乏緩衝期，恐只能以「關床自保」的方式因應。

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偏鄉地區醫院指出，偏鄉地區醫院長期面臨三重結構性困境，包括地理位置偏遠、難提供優於大型醫學中心的高薪資與職涯路徑、處於總體人力分配末端等，導致護理人力招募困難，且難透過短期加薪或獎勵改善。

因此，聲明中提到，希望衛福部在緩衝期內也推動針對偏鄉醫院的配套措施，包括擴大護理改革12項計畫對偏鄉醫院的資源挹注，建立「偏鄉護理人員留任獎勵專案」，並強化健保總額中的燈塔型社區醫院點值支付，另也請衛福部與教育部協力推動偏鄉護理養成在地化，擴增偏鄉地區護理員額。

偏鄉地區醫院表示，三班護病比的實踐，需要政府、醫院與護理夥伴三方共同灌溉。兩年緩衝期不是政策延宕，而是讓改革穩健扎根的必要時間；而緩衝期內的配套設計，更是決定改革能否照顧到民眾的關鍵，希望偏鄉地區醫院願與衛生福利部及全體護理夥伴攜手，於緩衝期內積極投資人力、優化勞動環境。

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