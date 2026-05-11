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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

長照結合AI分析、沉浸式遊樂器材 預防長輩失智、肌少症上身

2026/05/11 17:26

亞大醫院與亞大長期照護系合作，利用感官遊戲教具，並結合AI數據統計分析，達到追蹤長輩們的肌力與心智狀態。（記者陳建志攝）

亞大醫院與亞大長期照護系合作，利用感官遊戲教具，並結合AI數據統計分析，達到追蹤長輩們的肌力與心智狀態。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕國內正式步入高齡化社會，政府積極推動長照3.0政策，亞大醫院與亞洲大學長期照護學系及民間長照機構合作，透過導入數十種多感官遊戲教具，並結合AI數據統計分析，達到追蹤長輩們的肌力與心智狀態，提早預防失智或肌少症等疾病發生風險，達到寓教於樂效果。

亞大醫院神經醫學中心副院長林志隆表示，政府現階段正積極推動「長照3.0」政策，核心目標就是要從「照顧」轉向「復能」與「健康老化」，重點包括擴大服務對象至年輕型失智/中風者、深化醫療與長照整合、提升機構量能，並強化家庭支持服務，力求在地安老，實現「活得久，也活得好」的目標，讓長者「越老越健康」。

亞大醫院表示，去年承接衛福部「健康台灣深耕計畫」後，結合亞大長期照護系與多家業者，主打在地老化，更推動大學生志工走入社區，結合自行開發的「遊戲治療」與「科技互動」方案，為樂齡族群打造出一個充滿歡笑與專業數據支持的健康守護空間。

亞大長照系系主任黃建華指出，根據國外研究發現，適度增強肌力訓練及參與運用多感官的互動遊戲，可以強化長輩們的定向力、記憶力、注意力、語言能力，達到減少跌倒、外出迷路、記憶力退化、認知功能降低等老化問題，希望透過每週2到3次、每次2個半小時課程，提升長輩們的認知功能。

此外，搭配由系上開發的AI追蹤紀錄系統，將長輩們每週體驗後的成果加以評分，比對客觀的心智認知量表，藉此判斷長輩的身心功能是否進步或衰退。

參與活動的張阿嬤開心表示，很期待可以跟大家一起玩遊戲、做運動，每次都感覺時間過得很快，透過玩遊戲彷彿重新找回童年的記憶，笑稱「腦袋不會孔固力了」，另一位林阿公也說，來這裡可以跟年輕人互動，感覺年輕好幾十歲。

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