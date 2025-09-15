健康網》211餐盤要吃得對 營養師：餐具尺寸要選對

營養師彭逸珊表示，211餐盤吃法要注意餐具的尺寸，如果不小心吃成422，就會失去意義；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不用精心計算熱量、只要選好食物與份量就能輕鬆瘦，所有人都適用的飲食法211餐盤！營養師彭逸珊表示，只要按照這個比例，每個人都可以吃得健康均衡，但要注意餐具的尺寸，如果不小心吃成422，就會失去意義。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」指出，211是單純以視覺來分配餐食的方法，2代表蔬菜類、1代表澱粉類、1代表蛋白質類。

211餐盤吃法

●2代表蔬菜類：葉菜、菇、瓜、藻類、菜豆、四季豆等。

●1代表澱粉類：飯、麵、地瓜、南瓜、紅豆、綠豆等。

●1蛋白質類：豬肉、雞肉、牛肉、豆腐、海鮮、豆乾等。

彭逸珊說，211是幫助控制份量的方法，習慣後可進一步挑選種類，像是澱粉類可多選未精緻穀類，例如五穀飯、糙米飯、地瓜、南瓜、芋頭等；每餐一定要有1種深綠色蔬菜，再搭配其他種類蔬菜；植物性蛋白：動物性蛋白＝1：1最棒，將豆乾、豆腐放入三餐中。

