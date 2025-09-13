自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子喊「不想讀書」怎麼辦？ 心理師教3問句引導思考

2025/09/13 20:40

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，這時不應急著導正，應引導孩子思考，如果不讀書，打算做甚麼呢?打工能夠支撐生活嗎?假如想做的工作需要學歷，會想回去唸書嗎。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，這時不應急著導正，應引導孩子思考，如果不讀書，打算做甚麼呢?打工能夠支撐生活嗎?假如想做的工作需要學歷，會想回去唸書嗎。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當孩子突然丟下一句「我不想讀書了！」時，父母心裡是不是瞬間一驚？腦中立刻閃過各種擔心：不上學以後怎麼辦？在家會不會無所事事、沈迷3C？將來工作是不是就沒有選擇？台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，這時不應急著導正，應引導孩子思考，如果不讀書，打算做甚麼呢?打工能夠支撐生活嗎?假如想做的工作需要學歷，會想回去唸書嗎?

黃閎新於臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」發文分享，在我們的想像裡，升學幾乎是一條「必經的正軌」：高中、五專、高職，再一路接到大學，成為出社會前的基本門票。試著想像，如果一個年輕人告訴你他「只有」國中畢業，你腦中是不是也會立刻浮現許多標籤？像是家裡有問題、經濟困難、未來一定很辛苦。

有趣的是，如果大學畢業後想要繼續深造，大家往往覺得「可以討論」；但為什麼國中畢業就完全不能呢？這其實凸顯了我們對不同教育階段的雙重標準。

黃閎新表示，做父母的焦慮完全可以理解。十五歲的孩子能做的事有限，而台灣社會的「門票」也不是那麼容易提前拿到。但如果急著導正，往往只會引來「為反對而反對」的僵持。與其馬上否決，不如帶著孩子一起思考，逐一檢視現實：

1.那如果不讀書，你打算做什麼呢？

2.是想打工嗎？那一個月的薪水，能不能支付生活費？

3.如果有一天你想做的工作需要學歷，你願不願意再回去讀書？

黃閎新補充，這些問題不是要嚇唬孩子，而是幫他把「獨立自主」的樣子攤開來看。當孩子開始愣住、覺得驚訝，那一刻其實就是思考的開始。有時候，多繞一圈未必是壞事。讓孩子在合理範圍內冒險，親身體驗現實的殘酷，反而可能比父母的千言萬語更有力量。也許最後的升學方向會改變，但那將是一個來自孩子自己的選擇與動機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中