健康網》孩子喊「不想讀書」怎麼辦？ 心理師教3問句引導思考

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，這時不應急著導正，應引導孩子思考，如果不讀書，打算做甚麼呢?打工能夠支撐生活嗎?假如想做的工作需要學歷，會想回去唸書嗎。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當孩子突然丟下一句「我不想讀書了！」時，父母心裡是不是瞬間一驚？腦中立刻閃過各種擔心：不上學以後怎麼辦？在家會不會無所事事、沈迷3C？將來工作是不是就沒有選擇？台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，這時不應急著導正，應引導孩子思考，如果不讀書，打算做甚麼呢?打工能夠支撐生活嗎?假如想做的工作需要學歷，會想回去唸書嗎?

黃閎新於臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」發文分享，在我們的想像裡，升學幾乎是一條「必經的正軌」：高中、五專、高職，再一路接到大學，成為出社會前的基本門票。試著想像，如果一個年輕人告訴你他「只有」國中畢業，你腦中是不是也會立刻浮現許多標籤？像是家裡有問題、經濟困難、未來一定很辛苦。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，如果大學畢業後想要繼續深造，大家往往覺得「可以討論」；但為什麼國中畢業就完全不能呢？這其實凸顯了我們對不同教育階段的雙重標準。

黃閎新表示，做父母的焦慮完全可以理解。十五歲的孩子能做的事有限，而台灣社會的「門票」也不是那麼容易提前拿到。但如果急著導正，往往只會引來「為反對而反對」的僵持。與其馬上否決，不如帶著孩子一起思考，逐一檢視現實：

1.那如果不讀書，你打算做什麼呢？

2.是想打工嗎？那一個月的薪水，能不能支付生活費？

3.如果有一天你想做的工作需要學歷，你願不願意再回去讀書？

黃閎新補充，這些問題不是要嚇唬孩子，而是幫他把「獨立自主」的樣子攤開來看。當孩子開始愣住、覺得驚訝，那一刻其實就是思考的開始。有時候，多繞一圈未必是壞事。讓孩子在合理範圍內冒險，親身體驗現實的殘酷，反而可能比父母的千言萬語更有力量。也許最後的升學方向會改變，但那將是一個來自孩子自己的選擇與動機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法