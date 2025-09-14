自由電子報
健康網》麵是超加工食品？ 營養師破麵條3迷思

2025/09/14 07:36

好食課營養師提到，多數麵條只是一般加工食品，並非超加工。（圖取自freepik）

好食課營養師提到，多數麵條只是一般加工食品，並非超加工。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期有中醫師聲稱「孕媽咪吃麵條會導致胎兒沒心跳」，消息一出掀起許多爸媽與專家在社群討論。好食課營養師整理關於麵條的3項迷思：多數麵條只是一般加工食品，並非超加工；雖然白麵屬於精製澱粉，但若選擇全麥麵就能保留營養；並且沒有任何科學證據顯示孕婦吃麵會影響胎兒健康。

營養師於好食課臉書粉專分享關於麵條的３個迷思。

●迷思1：麵=超加工食品？

目前台灣尚未有超加工食品的明確定義，先行分類多依照NOVA分類系統去分，根據加工程度分成了「未加工或低加工食物」、「調味品」、「加工食品」與「超加工食品」，而麵條製程上多屬於「加工食品」（即第一類低加工食品+第二類調味品製成），還未至超加工的地步，但若經油炸或含調味包的泡麵則可能歸為超加工。

●迷思2：麵=精製澱粉？

精製澱粉指經加工，去除麩皮和胚芽等部分的澱粉，因此白飯、白麵條、白吐司就會被歸類在精製澱粉，但若成分使用全麥，仍保留麩皮等成分則不算精製澱粉。

●迷思3：孕婦吃麵會影響胎兒？

並不會！沒有任何證據顯示吃麵和胎兒健康有關，媽咪不需擔心吃麵時會影響胎兒健康，但建議媽媽可選擇少油炸、少調味的麵條，並搭配足夠蔬菜與蛋白質，這樣吃麵也能吃得更健康與安心。營養師強調，飲食重點還是在整體均衡，而不是單一食物的魔化！

