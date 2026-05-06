健康網》吃完大餐肚子老是像吹氣 營養師揭10招解脹氣

好食課營養師李宜樺表示，想避免脹氣壞了節日享用大餐後的心情，避免炸物、碳酸飲料也是緩解脹氣關鍵；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕5月即將迎來母親節，許多人可能已準備安排家人一起吃大餐。好食課營養師李宜樺（Anna）表示，想避免脹氣壞了節日享用大餐後的心情，建議掌握10大解脹氣關鍵。飲食部分，除油炸食品、碳酸飲料、手搖飲須少吃，屬於高寡糖或高果糖的蔬果，如地瓜、青花菜、高麗菜、蘋果、芒果等，也都容易造成脹氣，提醒選擇食材時應盡量避免。

避免脹氣6地雷

李宜樺於臉書粉專「好食課」發文指出，避免脹氣的飲食／行為相關6地雷，包括：

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1.高寡糖食物：如地瓜、十字花科蔬菜（包含青花菜、花椰菜、高麗菜）、洋蔥等皆，為高寡糖類食材，不易被完整消化，便會至腸道被腸道菌利用發酵產氣，造成脹氣。

2.高果糖食物：如蘋果、芒果、蜂蜜或添加果糖的手搖飲，因富含果糖，腸胃消化不完全便會被腸道菌利用而產氣。

3.油炸食品：高油脂食物容易延緩胃排空，使得食物消化速度慢，容易有腹脹感。

4.碳酸飲料：喝汽水、氣泡水這類帶氣的飲品，等同喝進氣體，也會增加腹脹感。

5.用吸管喝飲品：天氣熱時，許多人會購買手搖飲，用吸管大口吸飲料前，反而先吸進一群氣體。

6.嚼口香糖：咀嚼口香糖和使用吸管喝飲料一樣，容易吞入額外的氣體。

解除脹氣4建議

此外，想要消除脹氣，李宜樺建議，可掌握以下4重點：

●細嚼慢嚥：培養細嚼慢嚥、吃飯少聊天的習慣，每口多咬個10下，除可促進消化，也能延長進食時間，增加飽足感，避免過度進食。

●選低乳糖食品：乳糖不耐的人可選擇起司、優格等發酵食品取代牛奶，減少吃到乳糖的量。

●起身走走運動：飯後稍微出門走走，可刺激腸胃蠕動，緩解飯後飽脹感，但也切記不要飯後立即做激烈運動，避免引發消化不良或不適，建議以慢走為佳。

●食用消化酵素：如果腸胃酵素不給力，可藉由保健食品或一些食物酵素，幫助腸道消化食物，減少食物堆積於腸胃。

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