自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》肝臟壞了沒感覺！ 醫揭10大傷肝地雷：久坐、不吃早餐都中

2026/05/06 18:27

肝臟問題常在日常壞習慣中累積，胸腔暨重症科醫師提醒久坐、不吃早餐、熬夜與高油高糖飲食等10個NG行為都可能傷肝；情境照。（圖取自shutterstock）

肝臟問題常在日常壞習慣中累積，胸腔暨重症科醫師提醒久坐、不吃早餐、熬夜與高油高糖飲食等10個NG行為都可能傷肝；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕肝臟是沉默的器官，即使肝臟受損，也常常沒感覺，也是威脅健康最可怕之處。胸腔暨重症科醫師黃軒指出，肝臟問題不是一天造成，而是日積月累形成，如日常作息熬夜睡不飽、飲食高油高糖、不吃早餐、久坐等10個NG行為，都會讓默默熬肝，影響健康。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，肝壞掉通常沒感覺，門診中經常可見肝指數飆高的病患，表示自己只是近期覺得容易累。他強調，肝臟出問題是長期持續受損，逐日累積所致。

熬肝5大生活壞習慣

黃軒提及，最常見的現代人最常見的「慢性熬肝」生活壞習慣，包括：1.長期熬夜睡眠不足，導致肝臟修復時間被打斷；2.久坐不動造成代謝變差，脂肪堆積；3.過度壓力，影響免疫與發炎反應；4.長期熬夜滑手機，藍光+睡眠剝奪雙重打擊；5. 忽略健康檢查，等到出現症狀通常為時已晚。

傷肝5大飲食壞習慣

至於與飲食相關的傷肝壞習慣，黃軒列出如下：1.愛吃高油高糖食物，如手搖飲，造成脂肪肝風險上升；2.飲用酒精習慣，即使小酌，長期累積也會傷害肝細胞；3.濫用保健食品，有些成分反而增加肝負擔；4.亂吃止痛藥，尤其是過量的acetaminophen；5.不吃早餐／飲食失衡，影響代謝節律。

黃軒建議，護肝應建議做到每晚固定睡眠時間（至少6–7小時）；每週運動150分鐘；減少含糖飲料與加工食品；酒精能少就少；每年一次肝功能檢查。強調肝臟受損不會抱怨，因此讓常生活應記得好好保養它。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中