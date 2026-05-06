健康網》肝臟壞了沒感覺！ 醫揭10大傷肝地雷：久坐、不吃早餐都中

肝臟問題常在日常壞習慣中累積，胸腔暨重症科醫師提醒久坐、不吃早餐、熬夜與高油高糖飲食等10個NG行為都可能傷肝；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕肝臟是沉默的器官，即使肝臟受損，也常常沒感覺，也是威脅健康最可怕之處。胸腔暨重症科醫師黃軒指出，肝臟問題不是一天造成，而是日積月累形成，如日常作息熬夜睡不飽、飲食高油高糖、不吃早餐、久坐等10個NG行為，都會讓默默熬肝，影響健康。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，肝壞掉通常沒感覺，門診中經常可見肝指數飆高的病患，表示自己只是近期覺得容易累。他強調，肝臟出問題是長期持續受損，逐日累積所致。

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熬肝5大生活壞習慣

黃軒提及，最常見的現代人最常見的「慢性熬肝」生活壞習慣，包括：1.長期熬夜睡眠不足，導致肝臟修復時間被打斷；2.久坐不動造成代謝變差，脂肪堆積；3.過度壓力，影響免疫與發炎反應；4.長期熬夜滑手機，藍光+睡眠剝奪雙重打擊；5. 忽略健康檢查，等到出現症狀通常為時已晚。

傷肝5大飲食壞習慣

至於與飲食相關的傷肝壞習慣，黃軒列出如下：1.愛吃高油高糖食物，如手搖飲，造成脂肪肝風險上升；2.飲用酒精習慣，即使小酌，長期累積也會傷害肝細胞；3.濫用保健食品，有些成分反而增加肝負擔；4.亂吃止痛藥，尤其是過量的acetaminophen；5.不吃早餐／飲食失衡，影響代謝節律。

黃軒建議，護肝應建議做到每晚固定睡眠時間（至少6–7小時）；每週運動150分鐘；減少含糖飲料與加工食品；酒精能少就少；每年一次肝功能檢查。強調肝臟受損不會抱怨，因此讓常生活應記得好好保養它。

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