自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

孕婦昏倒險喪命 醫：「血栓」是母嬰第二大殺手

2025/09/12 15:01

奇美醫院展示Geko循環刺激器，透過電刺激腓腸神經促進血液回流，協助預防孕產婦與術後病人靜脈血栓，降低肺栓塞風險。（記者王捷攝）

奇美醫院展示Geko循環刺激器，透過電刺激腓腸神經促進血液回流，協助預防孕產婦與術後病人靜脈血栓，降低肺栓塞風險。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕孕期、分娩與產後皆是血栓高風險期，奇美醫院婦產部主治醫師彭依婷提醒，孕婦與家屬不可掉以輕心，應透過「安產御守」三大預防策略守護母嬰安全，院方並引進循環刺激器協助防範。

台南一名35歲王姓孕婦，懷第二胎時有妊娠糖尿病，後期雙腿浮腫卻未在意，因胎位不正於38周剖腹產。出院入住月子中心的隔天，她自行下床突然昏倒，幸好護理人員發現送醫，經檢查確診為肺栓塞。醫療團隊緊急給予抗凝血治療並送入加護病房，最終順利康復。

根據衛福部2024年生產事故救濟報告，2023年孕產婦死亡原因中，「血管栓塞、肺栓塞」佔比23.1%，僅次於第一位，死亡率極高。彭依婷指出，孕期荷爾蒙改變會讓血液更容易凝固，子宮壓迫血管導致血流變慢，加上剖腹產手術與產後活動減少，都是增加血栓形成的危險因素。若再合併肥胖、35歲以上、人工生殖、多胞胎、吸菸或長期臥床，風險更高。

她提醒，靜脈血栓常見徵兆是單側小腿腫脹、疼痛、發紅或發熱，一旦血塊隨血流進入肺部，可能出現胸悶、呼吸急促、咳血甚至昏厥，必須立即送醫。

此外，奇美醫院也展示Geko循環刺激器，這是一款可穿戴式貼片裝置，透過低強度電刺激腓腸神經，促進小腿血液回流，協助孕產婦與術後病人預防靜脈血栓，降低肺栓塞發生風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中