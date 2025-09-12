孕婦昏倒險喪命 醫：「血栓」是母嬰第二大殺手

奇美醫院展示Geko循環刺激器，透過電刺激腓腸神經促進血液回流，協助預防孕產婦與術後病人靜脈血栓，降低肺栓塞風險。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕孕期、分娩與產後皆是血栓高風險期，奇美醫院婦產部主治醫師彭依婷提醒，孕婦與家屬不可掉以輕心，應透過「安產御守」三大預防策略守護母嬰安全，院方並引進循環刺激器協助防範。

台南一名35歲王姓孕婦，懷第二胎時有妊娠糖尿病，後期雙腿浮腫卻未在意，因胎位不正於38周剖腹產。出院入住月子中心的隔天，她自行下床突然昏倒，幸好護理人員發現送醫，經檢查確診為肺栓塞。醫療團隊緊急給予抗凝血治療並送入加護病房，最終順利康復。

根據衛福部2024年生產事故救濟報告，2023年孕產婦死亡原因中，「血管栓塞、肺栓塞」佔比23.1%，僅次於第一位，死亡率極高。彭依婷指出，孕期荷爾蒙改變會讓血液更容易凝固，子宮壓迫血管導致血流變慢，加上剖腹產手術與產後活動減少，都是增加血栓形成的危險因素。若再合併肥胖、35歲以上、人工生殖、多胞胎、吸菸或長期臥床，風險更高。

她提醒，靜脈血栓常見徵兆是單側小腿腫脹、疼痛、發紅或發熱，一旦血塊隨血流進入肺部，可能出現胸悶、呼吸急促、咳血甚至昏厥，必須立即送醫。

此外，奇美醫院也展示Geko循環刺激器，這是一款可穿戴式貼片裝置，透過低強度電刺激腓腸神經，促進小腿血液回流，協助孕產婦與術後病人預防靜脈血栓，降低肺栓塞發生風險。

