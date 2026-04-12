低血糖頻昏迷 竟是肺部大腫瘤作怪

▲員榮醫院副院長涂川洲指出，「肺部單發性纖維瘤」僅約5%患者會出現低血糖症狀，屬典型的腫瘤伴隨症候群。（員榮醫院提供）

記者陳冠備／彰化報導

▲70歲陳姓民眾多次低血糖昏迷，檢查驚見肺裡藏25公分巨瘤（紅圈處）。（員榮醫院提供）

低血糖不一定是糖尿病！70歲陳姓男子近半年來反覆出現冒冷汗、心悸，甚至昏迷等低血糖症狀，多次送醫卻找不出原因，經員榮醫療體系跨科檢查，發現肺臟右邊有1顆超過25公分的巨大腫瘤，確診為罕見「非胰島素瘤性低血糖症（NICTH）」，經手術切除才擺脫危機。

罕見「非胰島素瘤性低血糖症」

員榮醫院表示，該名男子過去有舌癌病史，且有長達40年飲酒習慣，去年9月開始出現低血糖的典型症狀，包括心悸、冒冷汗、步態不穩，甚至在家中昏倒，送醫時，血糖值一度僅有30mg/dL（正常約100mg/dL），但檢查糖化血色素仍屬正常，排除糖尿病與用藥因素後，懷疑是新陳代謝內分泌問題，便安排住院進行完整檢查。

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員榮醫院副院長涂川洲表示，陳男住院期間，仍多次發生血糖低於30mg/dL的危急情況，需持續注射高濃度葡萄糖才能維持生命。

經胸部X光及電腦斷層掃描，赫然發現右肺有1顆巨大腫瘤，且壓迫周邊組織，並伴隨肋膜積液與淋巴結腫大，研判此腫瘤可能分泌類胰島素生長因子，造成血糖異常下降，屬於罕見的「非胰島素瘤性低血糖症」。

涂川洲指出，經跨科會診後，由胸腔外科團隊手術切除腫瘤，實際手術取出的巨瘤直徑達25公分，術後病理報告確認為罕見的「肺部單發性纖維瘤」，此類腫瘤僅約5%患者會出現低血糖症狀，屬典型的腫瘤伴隨症候群。

涂川洲說，低血糖常見原因，包括用藥或肝腎問題，但若反覆發作且原因不明，就需高度警覺腫瘤的可能性。他提醒，沒有糖尿病史卻出現不明原因昏迷、冒冷汗等症狀的民眾，應及早接受完整評估與影像檢查，才能揪出潛在病灶，避免延誤治療。

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